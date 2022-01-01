Дефо объявил о завершении карьеры в 39 лет

Бывший нападающий «Сандерленда» и «Тоттенхэма» Джермейн Дефо завершил карьеру в 39 лет.

«После 22 лет в игре я решил уйти из профессионального футбола. Это было действительно трудное решение, и я обсуждал его со своей семьей и самыми близкими людьми.

Футбол навсегда останется в моей крови», – написал Дефо в твиттере.

Дефо играл за «Тоттенхэм», «Рейнджерс», «Сандерленд», «Борнмут» и другие клубы.

Он провел 57 матчей за сборную Англии, забил 20 голов.

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