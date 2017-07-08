Дефо – в адрес Брэдли Лоуэри: «Бог теперь держит тебя в руках, а я всегда буду хранить тебя в сердце»

Вчера «Бомбардир» писал о смерти Брэдли Лоуэри – шестилетнего болельщика «Сандерленда», боровшегося с нейробластомой. Ситуацию прокомментировал экс-нападающий «черных котов» Джермейн Дефо, за руку с которым мальчик выходил на матчи клуба.

«Прощай, мой друг. Я буду очень скучать. Мне кажется, что бог благословил меня, привнеся тебя в мою жизнь. Я безумно благодарен тебе за все эти прекрасные моменты. Никогда не забуду, как ты смотрел на меня во время нашей первой встречи – такая аутентичная любовь в этих красивых глазах.

Мне действительно сложно подобрать слова, чтобы описать, что ты значишь для меня. То, как ты говоришь мое имя. Твоя улыбка маленькой суперзвезды, когда камера начинается тебя снимать. Любовь, которую я испытывал рядом с тобой.

Твой кураж и храбрость будут вдохновлять меня до конца жизни. Невозможно описать, как сильно ты изменил меня в человеческом плане. Бог теперь держит тебя в руках, а я всегда буду хранить тебя в сердце.

Спи спокойно, малыш. Мой лучший друг», – написал Дефо в твиттере.