Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Шестилетний болельщик «Сандерленда» Брэдли Лоуэри умер от рака

    Болельщик «Сандерленда» Брэдли Лоуэри скончался в результате борьбы с нейробластомой. О смерти мальчика сообщила его мама в фейсбуке.

    «Сегодня в 13:35 моего храброго мальчика забрали ангелы. Он находился в руках мамы и папы в окружении семьи. Он был нашим маленьким супергероем и боролся по-настоящему. Тем не менее, он оказался нужен в другом месте. Нет слов, чтобы описать наше состояние. Спасибо всем вам за каждое проявление поддержки и все добрые пожелания. Спи спокойной, милый мальчик, и летай высоко вместе с ангелами», – говорится в сообщении группы Брэдли в социальной сети.

    Лоэури получил широкую известность благодаря английской Премьер-лиге. В частности, поддержку мальчику оказывал экс-нападающий «черных котов» Джермейн Дефо.

    Источник: Facebook.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2017 19:14
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 7 июля 2017, 22:36

      Маленький мальчик.... давайте научимся сопереживать, будем более добрыми. У маленького человечка который ещё не начал жить уже все закончено......искренние соболезнования родным и близким!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 7 июля 2017, 20:44

      Очень жаль . . . до последнего надеялся, что выздоровит . . . соболезную

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 7 июля 2017, 20:30

      Футболисты Атлетика поддержали одноклубника Йерая Альвареса, у которого диагностировали рак
      Вся команда побрилась налысо вместе с ним

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 7 июля 2017, 20:15

      По другому у них относятся к людям!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 7 июля 2017, 20:07

      Соболезную близким и родным безвременно ушедшего из жизни мальчика. Но хочется получать информацию не столько из забугорья, а о том, как помогают нашим больным ребятам наши игроки, причём, не только футболисты. А то, складывается впечатление, что они могут только в кальянных сидеть, да в монтекарловских кабаках деньжищами сорить! Иногда, правда, проскальзывает на каком-нибудь первейшем канальчике бравурный сюжетик о том, как они раздают больным детишкам дешёвенькие игрушки, от этого становится только на душе противно.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > multiscan 7 июля 2017, 21:04

      Керж вроде там много бабла всадил в детские онкологические клиники, да и в дет. дома, но тщательно скрывал. Не хотел пиара и лишних слов от имбицилов, вроде тех, что соьолезнуют в этой теме

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 7 июля 2017, 19:39

      Очень жаль!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 7 июля 2017, 19:32

      Будь ангелом-хранителем своей команды,мужичок!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 7 июля 2017, 19:31

      Слёзы...

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > Sedoi_Goblin 7 июля 2017, 21:01

      Моча

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15

      Kibalyciw 7 июля 2017, 19:28

      Соболезнование семье, жаль что в мире столько зла, а забирает господь невинных

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11