Шестилетний болельщик «Сандерленда» Брэдли Лоуэри умер от рака

Болельщик «Сандерленда» Брэдли Лоуэри скончался в результате борьбы с нейробластомой. О смерти мальчика сообщила его мама в фейсбуке.

«Сегодня в 13:35 моего храброго мальчика забрали ангелы. Он находился в руках мамы и папы в окружении семьи. Он был нашим маленьким супергероем и боролся по-настоящему. Тем не менее, он оказался нужен в другом месте. Нет слов, чтобы описать наше состояние. Спасибо всем вам за каждое проявление поддержки и все добрые пожелания. Спи спокойной, милый мальчик, и летай высоко вместе с ангелами», – говорится в сообщении группы Брэдли в социальной сети.

Лоэури получил широкую известность благодаря английской Премьер-лиге. В частности, поддержку мальчику оказывал экс-нападающий «черных котов» Джермейн Дефо.