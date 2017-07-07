Шестилетний болельщик «Сандерленда» Брэдли Лоуэри умер от рака

Маленький мальчик.... давайте научимся сопереживать, будем более добрыми. У маленького человечка который ещё не начал жить уже все закончено......искренние соболезнования родным и близким!!!
Болельщик «Сандерленда» Брэдли Лоуэри скончался в результате борьбы с нейробластомой. О смерти мальчика сообщила его мама в фейсбуке.
«Сегодня в 13:35 моего храброго мальчика забрали ангелы. Он находился в руках мамы и папы в окружении семьи. Он был нашим маленьким супергероем и боролся по-настоящему. Тем не менее, он оказался нужен в другом месте. Нет слов, чтобы описать наше состояние. Спасибо всем вам за каждое проявление поддержки и все добрые пожелания. Спи спокойной, милый мальчик, и летай высоко вместе с ангелами», – говорится в сообщении группы Брэдли в социальной сети.
Лоэури получил широкую известность благодаря английской Премьер-лиге. В частности, поддержку мальчику оказывал экс-нападающий «черных котов» Джермейн Дефо.