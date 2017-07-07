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  • Шестилетний болельщик «Сандерленда» Брэдли Лоуэри умер от рака

Шестилетний болельщик «Сандерленда» Брэдли Лоуэри умер от рака

7 июля 2017, 19:14
12

Болельщик «Сандерленда» Брэдли Лоуэри скончался в результате борьбы с нейробластомой. О смерти мальчика сообщила его мама в фейсбуке.

«Сегодня в 13:35 моего храброго мальчика забрали ангелы. Он находился в руках мамы и папы в окружении семьи. Он был нашим маленьким супергероем и боролся по-настоящему. Тем не менее, он оказался нужен в другом месте. Нет слов, чтобы описать наше состояние. Спасибо всем вам за каждое проявление поддержки и все добрые пожелания. Спи спокойной, милый мальчик, и летай высоко вместе с ангелами», – говорится в сообщении группы Брэдли в социальной сети.

Лоэури получил широкую известность благодаря английской Премьер-лиге. В частности, поддержку мальчику оказывал экс-нападающий «черных котов» Джермейн Дефо.

Источник: Facebook.com
Англия. Премьер-лига Сандерленд
Комментарии (12)
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Kibalyciw
1499444904
Соболезнование семье, жаль что в мире столько зла, а забирает господь невинных
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Sedoi_Goblin
1499445095
Слёзы...
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Sedoi_Goblin
1499445144
Будь ангелом-хранителем своей команды,мужичок!
Ответить
Docentusa
1499445574
Очень жаль!!!
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multiscan
1499447276
Соболезную близким и родным безвременно ушедшего из жизни мальчика. Но хочется получать информацию не столько из забугорья, а о том, как помогают нашим больным ребятам наши игроки, причём, не только футболисты. А то, складывается впечатление, что они могут только в кальянных сидеть, да в монтекарловских кабаках деньжищами сорить! Иногда, правда, проскальзывает на каком-нибудь первейшем канальчике бравурный сюжетик о том, как они раздают больным детишкам дешёвенькие игрушки, от этого становится только на душе противно.
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А Л Е К С А Н Д Р К
1499447703
По другому у них относятся к людям!
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Амба Нагорск
1499448614
Футболисты Атлетика поддержали одноклубника Йерая Альвареса, у которого диагностировали рак Вся команда побрилась налысо вместе с ним
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Аристократ Олжик
1499449440
Очень жаль . . . до последнего надеялся, что выздоровит . . . соболезную
Ответить
Tsigan
1499456171
Маленький мальчик.... давайте научимся сопереживать, будем более добрыми. У маленького человечка который ещё не начал жить уже все закончено......искренние соболезнования родным и близким!!!
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