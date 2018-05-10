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    Дефо: «На ЧМ-2010 было так скучно, что я и Руни однажды посмотрели запись его свадьбы»

    Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо рассказал о проживании с Уэйном Руни во время чемпионата мира-2010 в ЮАР.

    «Помню, что в один из вечеров в Южной Африке было настолько скучно, что мы с Руни посмотрели DVD с записью его свадьбы. Мне нравилось хорошо проводить время в компании партнеров по команде.

    Вызовут ли меня на ЧМ-2018? Мне нечего доказывать. Я чувствую себя спокойно, ведь тренер знает, кто я такой. Если получу приглашение, для меня это будет еще один турнир», – сказал 35-летний англичанин.

    В текущем сезоне Дефо забил четыре гола в 24 играх всех турниров. Последний матч форварда за сборную датирован 2013 годом.

    В 2010 году сборная Англии дошла до стадии 1/8 финала, где уступила немцам со счетом 1:4.

    Источник: ESPN

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    10.05.2018 15:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 10 мая 2018, 16:03

      В России никогда не за скучаешь и не забалуешь ,у нас страна одна из самых веселых и непредсказуемых. Всех жителей планеты Земля гостеприимно рады видеть на празднике футбола ЧМ-18,который будет самый лучший из всех.

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