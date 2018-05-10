Дефо: «На ЧМ-2010 было так скучно, что я и Руни однажды посмотрели запись его свадьбы»

Нападающий «Борнмута» Джермейн Дефо рассказал о проживании с Уэйном Руни во время чемпионата мира-2010 в ЮАР.

«Помню, что в один из вечеров в Южной Африке было настолько скучно, что мы с Руни посмотрели DVD с записью его свадьбы. Мне нравилось хорошо проводить время в компании партнеров по команде.

Вызовут ли меня на ЧМ-2018? Мне нечего доказывать. Я чувствую себя спокойно, ведь тренер знает, кто я такой. Если получу приглашение, для меня это будет еще один турнир», – сказал 35-летний англичанин.

В текущем сезоне Дефо забил четыре гола в 24 играх всех турниров. Последний матч форварда за сборную датирован 2013 годом.

В 2010 году сборная Англии дошла до стадии 1/8 финала, где уступила немцам со счетом 1:4.