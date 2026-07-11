Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЧМ-2026 РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Аргентина – Швейцария: кто победит в матче 1/4 финала Чемпионата мира 2026

11 июля 2026 8:00
Аргентина - Швейцария
12 июл. 2026, воскресенье 04:00 | Чемпионат мира, 1/4 финала
Перейти в онлайн матча
1.70
Победа Аргентины
Сделать ставку

Матч 1/4 финала Чемпионата мира между Аргентиной и Швейцарией пройдет 12 июля 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум». Действующие чемпионы мира подходят к игре в отличной форме, одержав пять побед подряд и забивая в каждом матче, однако их оборона пропускает в трех последних встречах. Швейцария, в свою очередь, также демонстрирует впечатляющую серию – четыре победы в четырех последних матчах и надежная оборона, пропустившая всего три гола за пять игр. Сможет ли организованная защита швейцарцев сдержать атакующий шквал аргентинцев, или действующие чемпионы продолжат свое победное шествие и выйдут в полуфинал?

Кто победит в матче

Сборная Аргентины подходит к игре с феноменальной атакующей статистикой: 14 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,8 за игру) при пяти пропущенных (1,0). Команда побеждает в пяти последних матчах на турнире и забивает в каждом из них, а на групповом этапе уверенно разгромила Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1), а затем обыграла Кабо-Верде (3:2) и Египет (3:2) в плей-офф. Аргентинцы обладают мощной атакой, в которой ключевую роль играют лидеры, способные решить исход любого матча. Однако их оборона пропускает в трех последних играх, что может дать шанс Швейцарии, особенно с учетом того, что в очных встречах аргентинцы имеют преимущество – три победы и две ничьи в пяти последних матчах, что дает им психологическое преимущество.

Швейцария подходит к игре с надежной обороной: девять голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда побеждает в четырех последних матчах на турнире, а на групповом этапе уверенно обыграла Боснию и Герцеговину (4:1) и Канаду (2:1), сыграла вничью с Катаром, а затем в плей-офф разгромила Алжир (2:0) и по пенальти одолела Колумбию (0:0, 4:3). Швейцарцы действуют организованно в обороне, практически не позволяя соперникам создавать моменты, и умеют использовать стандартные положения. Однако в очных встречах с Аргентиной они не побеждают, что создает дополнительное психологическое давление.

Итоговый вывод: Аргентина имеет преимущество в атакующей мощи и опыте плей-офф, а также уверенно играет против Швейцарии в последних встречах. Швейцария способна навязать борьбу за счет дисциплины, но против такой атаки, как у аргентинцев, их оборона вряд ли выдержит на протяжении всего матча. Учитывая разницу в классе и историю противостояний, победа Аргентины выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Аргентины.

Форма и история личных встреч

Аргентина побеждает в пяти последних матчах и забивает в каждом из них, тогда как Швейцария, несмотря на четыре победы подряд, уступает в атакующей мощи и классе. В очных встречах аргентинцы имеют преимущество – три победы и две ничьи в пяти последних матчах, включая победу в 1/8 финала чемпионата мира 2014 года. Это дает им серьезное психологическое преимущество перед этим решающим матчем.

Личные встречи
100% (3)
0% (0)
0% (0)
7
Забитых мячей
2
2.33
В среднем за матч
0.67
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  3:1
Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
3 : 1
12.07.2026
Швейцария
Чемпионат мира, 1/8 финала
Аргентина
1 : 0
01.07.2014
Швейцария
Товарищеские матчи. Сборные,
Швейцария
1 : 3
29.02.2012
Аргентина

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
23
Эмилиано Мартинес
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
13
Кристиан Ромеро
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
26
Науэль Молина
ПЗ
24
Энцо Фернандес
ОП
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Лионель Месси
ПВ
9
Хулиан Альварес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Швейцария
1
Грегор Кобель
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
22
Фабиан Ридер
ЦП
15
Джибриль Соу
ЦП
11
Дан Ндой
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
4
Гонсало Монтиэль
ПЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
16
Тиаго Алмада
АП
15
Николас Гонсалес
ЛВ
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
21
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Швейцария
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
2
Миро Мухайм
ЛЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
25
Лука Жакес
ЦЗ
3
Силвэн Видмер
ПЗ
14
Ардон Яшари
ОП
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
17
Рубен Варгас
ЛВ
19
Ноа Окафор
ЦФ
23
Зеки Амдуни
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
4-2-2-1-1
23
Мартинес
3
Тальяфико
13
Ромеро
6
Мартинес
26
Молина
24
Фернандес
5
Паредес
7
Де Пауль
20
Мак Аллистер
10
Месси
9
Альварес
3-2-3-1-1
1
Кобель
4
Эльведи
5
Аканджи
13
Родригес
6
Закария
10
Джака
8
Фройлер
22
Ридер
15
Соу
11
Ндой
7
Эмболо
13
Ромеро
19
Отаменди
19
Отаменди
13
Ромеро
26
Молина
4
Монтиэль
4
Монтиэль
26
Молина
24
Фернандес
16
Алмада
16
Алмада
24
Фернандес
3
Тальяфико
15
Гонсалес
15
Гонсалес
3
Тальяфико
7
Де Пауль
22
Мартинес
22
Мартинес
7
Де Пауль
5
Паредес
21
Лопес
21
Лопес
5
Паредес
22
Ридер
2
Мухайм
2
Мухайм
22
Ридер
13
Родригес
18
Джемерт
18
Джемерт
13
Родригес
15
Соу
3
Видмер
3
Видмер
15
Соу
6
Закария
14
Яшари
14
Яшари
6
Закария
8
Фройлер
17
Варгас
17
Варгас
8
Фройлер
11
Ндой
23
Амдуни
23
Амдуни
11
Ндой
Остались в запасе
Аргентина
Швейцария
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
Главный тренер
Лионель Скалони
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
25
Лука Жакес
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
19
Ноа Окафор
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Мурат Якин
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
12
Херонимо Рульи
ВР
8
Валентин Барко
ЛЗ
25
Факундо Медина
ЦЗ
2
Маркос Сенеси
ЦЗ
14
Эсекьель Паласиос
ЦП
18
Нико Пас
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
Остались в запасе
21
Марвин Келлер
ВР
12
Ивон Мвого
ВР
24
Ауреле Аменда
ЦЗ
25
Лука Жакес
ЦЗ
20
Михел Эбишер
ЦП
16
Кристиан Фасснахт
ПП
19
Ноа Окафор
ЦФ
26
Седрик Иттен
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Мурат Якин

Прогноз на победителя

Аргентина демонстрирует великолепную атакующую форму и имеет многолетнее доминирование над Швейцарией, тогда как швейцарцы, несмотря на организованную оборону, уступают в классе и редко забивают больше одного гола топ-соперникам. Учитывая эти факторы, победа Аргентины с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Аргентины с коэффициентом 1.7. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/4 финала между Аргентиной и Швейцарией состоится 12 июля 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».

Аргентина – Швейцария: смотреть онлайн

1.70
Победа Аргентины
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Чемпионат мира Швейцария Аргентина
Другие прогнозы
14.07.2026
22:00
3.20
Чемпионат мира, 1/2 финала
Франция - Испания
Ничья
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+