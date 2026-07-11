Матч 1/4 финала Чемпионата мира между Аргентиной и Швейцарией пройдет 12 июля 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум». Действующие чемпионы мира подходят к игре в отличной форме, одержав пять побед подряд и забивая в каждом матче, однако их оборона пропускает в трех последних встречах. Швейцария, в свою очередь, также демонстрирует впечатляющую серию – четыре победы в четырех последних матчах и надежная оборона, пропустившая всего три гола за пять игр. Сможет ли организованная защита швейцарцев сдержать атакующий шквал аргентинцев, или действующие чемпионы продолжат свое победное шествие и выйдут в полуфинал?

Кто победит в матче

Сборная Аргентины подходит к игре с феноменальной атакующей статистикой: 14 голов в пяти последних матчах (в среднем 2,8 за игру) при пяти пропущенных (1,0). Команда побеждает в пяти последних матчах на турнире и забивает в каждом из них, а на групповом этапе уверенно разгромила Алжир (3:0), Австрию (2:0) и Иорданию (3:1), а затем обыграла Кабо-Верде (3:2) и Египет (3:2) в плей-офф. Аргентинцы обладают мощной атакой, в которой ключевую роль играют лидеры, способные решить исход любого матча. Однако их оборона пропускает в трех последних играх, что может дать шанс Швейцарии, особенно с учетом того, что в очных встречах аргентинцы имеют преимущество – три победы и две ничьи в пяти последних матчах, что дает им психологическое преимущество.

Швейцария подходит к игре с надежной обороной: девять голов в пяти матчах (в среднем 1,8 за игру) и всего три пропущенных (0,6). Команда побеждает в четырех последних матчах на турнире, а на групповом этапе уверенно обыграла Боснию и Герцеговину (4:1) и Канаду (2:1), сыграла вничью с Катаром, а затем в плей-офф разгромила Алжир (2:0) и по пенальти одолела Колумбию (0:0, 4:3). Швейцарцы действуют организованно в обороне, практически не позволяя соперникам создавать моменты, и умеют использовать стандартные положения. Однако в очных встречах с Аргентиной они не побеждают, что создает дополнительное психологическое давление.

Итоговый вывод: Аргентина имеет преимущество в атакующей мощи и опыте плей-офф, а также уверенно играет против Швейцарии в последних встречах. Швейцария способна навязать борьбу за счет дисциплины, но против такой атаки, как у аргентинцев, их оборона вряд ли выдержит на протяжении всего матча. Учитывая разницу в классе и историю противостояний, победа Аргентины выглядит наиболее вероятным сценарием. Наш прогноз – победа Аргентины.

Форма и история личных встреч

Аргентина побеждает в пяти последних матчах и забивает в каждом из них, тогда как Швейцария, несмотря на четыре победы подряд, уступает в атакующей мощи и классе. В очных встречах аргентинцы имеют преимущество – три победы и две ничьи в пяти последних матчах, включая победу в 1/8 финала чемпионата мира 2014 года. Это дает им серьезное психологическое преимущество перед этим решающим матчем.

Прогноз на победителя

Аргентина демонстрирует великолепную атакующую форму и имеет многолетнее доминирование над Швейцарией, тогда как швейцарцы, несмотря на организованную оборону, уступают в классе и редко забивают больше одного гола топ-соперникам. Учитывая эти факторы, победа Аргентины с разницей минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным сценарием. Рекомендуемая ставка – победа Аргентины с коэффициентом 1.7. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1/4 финала между Аргентиной и Швейцарией состоится 12 июля 2026 года в Канзас-Сити на стадионе «Эрроухед Стэдиум» и начнется в 04:00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе «Кинопоиск».