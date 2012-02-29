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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швейцария - Аргентина
Швейцария - Аргентина: обзор матча 29 февраля 2012
Швейцария
29.02.2012, среда, 23:30
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 3
Завершен
Аргентина
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Швейцария - Аргентина
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 5 тур
Словения
- : -
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Лига наций, 1 тур
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0 : 3
26.09.2026
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Чемпионат мира, 1/4 финала
Аргентина
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12.07.2026
Швейцария
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Товарищеские матчи. Сборные
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- : -
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Товарищеские матчи. Сборные
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3 : 0
07.10.2026
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7 : 0
04.10.2026
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01.10.2026
Боливия
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Испания
1 : 0
19.07.2026
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