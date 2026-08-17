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«Динамо Загреб» – «Викинг»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

17 августа 2026 9:10
Динамо Загреб - Викинг
18 авг. 2026, вторник 22:00 | Лига чемпионов, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
2.30
Победа «Динамо Загреб» с форой (-1)
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Матч плей-офф Лиги чемпионов между загребским «Динамо» и норвежским «Викингом» пройдет 18 августа в Загребе на стадионе «Максимир». Хозяева подходят к решающему противостоянию в феноменальной форме – пять побед подряд, средняя результативность 3,20 гола за игру и всего 0,60 пропущенных, тогда как гости также демонстрируют стабильность, не проигрывая в пяти из семи последних матчей. Команды встречаются впервые, и для обеих этот матч – шаг к групповому этапу самого престижного клубного турнира. Кто же сумеет сделать первый шаг к мечте – хозяева, которые набрали ход и будут использовать поддержку трибун, или гости, которые попытаются сотворить сенсацию на выезде?

Кто победит в матче

В пользу «Динамо Загреб» говорит их впечатляющая форма и мощная атака. Хорватский гранд выиграл пять последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 3,20 гола, что является одним из лучших показателей в квалификации. Оборона загребцев действует надежно – в среднем они пропускают всего 0,60 гола за матч, а также имеют голевую серию из шести матчей. В квалификационных раундах «Динамо» уже прошло «Жальгирис Каунас» (5-0 и 2-1) и «Тун» (3-2), что подтверждает их боевой настрой. В чемпионате Хорватии команда также уверенно стартовала: победы над «Рудеш» (4-0) и «Славеном» (2-0). При такой атакующей мощи и надежной защите хозяева являются явными фаворитами.

«Викинг» подходит к матчу с хорошей формой – команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола и пропускает 1,00 гола. Однако защита норвежцев небезупречна – они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей, что может стать проблемой против столь мощной атаки «Динамо». В атаке «Викинг» стабилен – он забивает в шести последних матчах, а в чемпионате Норвегии команда выглядит уверенно: победы над «Сарпсборгом» (2-1), «Стартом» (3-0) и ничья с «Олесунном» (1-1). Однако уровень норвежской лиги значительно уступает хорватской, и против такого соперника, как «Динамо», гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Динамо Загреб». Хозяева имеют более высокий класс, мощную атаку и надежную защиту, а также играют на своем поле. «Викинг» способен забить, но его оборона уязвима, а опыт еврокубков уступает сопернику. Ожидается, что «Динамо» уверенно начнет двухматчевое противостояние и добьется победы с комфортным преимуществом.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Динамо Загреб» впечатляет – пять побед подряд, 3,20 гола за игру и 0,60 пропущенных, тогда как «Викинг» нестабилен в защите и уступает в классе. Учитывая опыт хозяев в еврокубках и их атакующую мощь, «Динамо» является явным фаворитом.

Личные встречи
Побед - 0 (0%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 1 (50%)
3
Забитых мячей
5
1.5
В среднем за матч
2.5
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч
Лига чемпионов, 4 раунд
Викинг
3 : 1
26.08.2026
Динамо Загреб
Самая крупная ничья
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
2 : 2
18.08.2026
Викинг
Лига чемпионов, 4 раунд
Викинг
3 : 1
26.08.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Динамо Загреб
2 : 2
18.08.2026
Викинг

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Динамо Загреб
33
Иван Невистич
ВР
22
Маттео Перес Винлёф
ЛЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
36
Серджи Домингес
ЦЗ
25
Морис Валинчич
ПЗ
99
Мислав Оршич
ЛВ
10
Лука Стойкович
ЛВ
8
Миха Зайц
ЦП
27
Йосип Мишич
(К) ЦП
21
Матео Лисица
ПВ
9
Дион Бельо
ЦФ
Главный тренер
Марио Ковачевич
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
25
Хенрик Фальшенер
ЦЗ
6
Джанни Стенснесс
ЦЗ
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
8
Джо Белл
ОП
10
Златко Трипич
(К) ЦП
7
Кристоффер Аскильдсен
ЦП
29
Tobias Moi
ЦП
35
Edvin Austbø
ЦФ
20
Peter Buch Christiansen
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Динамо Загреб
1
Даниэль Загорац
ВР
3
Бруно Года
ЛЗ
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
11
Арбер Ходжа
ЛВ
41
Sven Šunta
ЦП
20
Роберт Мудражия
ЦП
80
Лукас Качавенда
АП
15
Niko Galešić
ЦФ
14
Смаил Превляк
ЦФ
30
Фран Топич
РФ
Викинг
30
Lubomír Belko
ВР
27
J. Daland
ЦЗ
24
V. Auklend
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
18
Ruben Alte
ЦП
11
O. Visted
ЦП
33
Jakob Segadal Hansen
ЦП
23
Niklas Kemp Fuglestad
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
4-2-3-1
33
Невистич
22
Перес Винлёф
26
Маккена
36
Домингес
25
Валинчич
8
Зайц
27
Мишич
10
Стойкович
99
Оршич
21
Лисица
9
Бельо
4-1-3-2
1
Остбю
25
Фальшенер
6
Стенснесс
5
Хеггхейм
28
Хауген
8
Белл
10
Трипич
7
Аскильдсен
29
20
35
25
Валинчич
15
15
25
Валинчич
99
Оршич
14
Превляк
14
Превляк
99
Оршич
21
Лисица
11
Ходжа
11
Ходжа
21
Лисица
10
Стойкович
20
Мудражия
20
Мудражия
10
Стойкович
8
Зайц
80
Качавенда
80
Качавенда
8
Зайц
20
11
11
20
10
Трипич
33
33
10
Трипич
5
Хеггхейм
18
Бьорсхол
18
Бьорсхол
5
Хеггхейм
28
Хауген
2
Хауген
2
Хауген
28
Хауген
29
26
26
29
Остались в запасе
Динамо Загреб
Викинг
30
Фран Топич
РФ
41
Sven Šunta
ЦП
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
3
Бруно Года
ЛЗ
1
Даниэль Загорац
ВР
Главный тренер
Марио Ковачевич
23
Niklas Kemp Fuglestad
ЦФ
18
Ruben Alte
ЦП
11
O. Visted
ЦП
27
J. Daland
ЦЗ
24
V. Auklend
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
30
Lubomír Belko
ВР
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Остались в запасе
30
Фран Топич
РФ
41
Sven Šunta
ЦП
13
Paul Bismarck Tabinas
ЦЗ
6
Степан Радельич
ЦЗ
3
Бруно Года
ЛЗ
1
Даниэль Загорац
ВР
Остались в запасе
23
Niklas Kemp Fuglestad
ЦФ
18
Ruben Alte
ЦП
11
O. Visted
ЦП
27
J. Daland
ЦЗ
24
V. Auklend
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
30
Lubomír Belko
ВР
Главный тренер
Марио Ковачевич
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Динамо Загреб
Точно не сыграют
Иван Филипович
ВР
Кевин Теофил-Катерин
ЦЗ
Викинг
Точно не сыграют
A. Baertelsen
ЦЗ
Ветон Бериша
ЦФ
Martin Owe Roseth
ЦЗ
A. Cosic

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Динамо Загреб» с разницей в один мяч. Хозяева находятся в феноменальной форме (пять побед подряд, 3,20 гола за игру), имеют надежную защиту (0,60 пропущенных) и играют на своем поле. Гости, несмотря на хорошую атаку, уступают в классе и имеют проблемы в обороне (пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей). Ожидаем, что «Динамо» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Динамо Загреб» с форой (-1) с коэффициентом 2.3.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Динамо Загреб» и «Викингом» состоится 18 августа 2026 года в Загребе на стадионе «Максимир» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.

«Динамо Загреб» – «Викинг»: кто победит в матче плей-офф Лиги чемпионов 2026/2027

2.30
Победа «Динамо Загреб» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Мещеряков Денис
Лига чемпионов Викинг Динамо Загреб
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