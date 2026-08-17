Матч плей-офф Лиги чемпионов между загребским «Динамо» и норвежским «Викингом» пройдет 18 августа в Загребе на стадионе «Максимир». Хозяева подходят к решающему противостоянию в феноменальной форме – пять побед подряд, средняя результативность 3,20 гола за игру и всего 0,60 пропущенных, тогда как гости также демонстрируют стабильность, не проигрывая в пяти из семи последних матчей. Команды встречаются впервые, и для обеих этот матч – шаг к групповому этапу самого престижного клубного турнира. Кто же сумеет сделать первый шаг к мечте – хозяева, которые набрали ход и будут использовать поддержку трибун, или гости, которые попытаются сотворить сенсацию на выезде?

Кто победит в матче

В пользу «Динамо Загреб» говорит их впечатляющая форма и мощная атака. Хорватский гранд выиграл пять последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 3,20 гола, что является одним из лучших показателей в квалификации. Оборона загребцев действует надежно – в среднем они пропускают всего 0,60 гола за матч, а также имеют голевую серию из шести матчей. В квалификационных раундах «Динамо» уже прошло «Жальгирис Каунас» (5-0 и 2-1) и «Тун» (3-2), что подтверждает их боевой настрой. В чемпионате Хорватии команда также уверенно стартовала: победы над «Рудеш» (4-0) и «Славеном» (2-0). При такой атакующей мощи и надежной защите хозяева являются явными фаворитами.

«Викинг» подходит к матчу с хорошей формой – команда не проигрывает в пяти из семи последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивает 1,80 гола и пропускает 1,00 гола. Однако защита норвежцев небезупречна – они пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей, что может стать проблемой против столь мощной атаки «Динамо». В атаке «Викинг» стабилен – он забивает в шести последних матчах, а в чемпионате Норвегии команда выглядит уверенно: победы над «Сарпсборгом» (2-1), «Стартом» (3-0) и ничья с «Олесунном» (1-1). Однако уровень норвежской лиги значительно уступает хорватской, и против такого соперника, как «Динамо», гостям будет крайне сложно рассчитывать на положительный результат.

Сравнивая обе команды, можно уверенно говорить о значительном превосходстве «Динамо Загреб». Хозяева имеют более высокий класс, мощную атаку и надежную защиту, а также играют на своем поле. «Викинг» способен забить, но его оборона уязвима, а опыт еврокубков уступает сопернику. Ожидается, что «Динамо» уверенно начнет двухматчевое противостояние и добьется победы с комфортным преимуществом.

Форма и история личных встреч

Ранее эти команды не пересекались в официальных матчах, поэтому говорить о преимуществе той или иной стороны на основе исторических встреч не приходится. Однако текущая форма «Динамо Загреб» впечатляет – пять побед подряд, 3,20 гола за игру и 0,60 пропущенных, тогда как «Викинг» нестабилен в защите и уступает в классе. Учитывая опыт хозяев в еврокубках и их атакующую мощь, «Динамо» является явным фаворитом.

Личные встречи Побед - 0 (0%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 1 (50%) 3 Забитых мячей 5 1.5 В среднем за матч 2.5 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч Лига чемпионов, 4 раунд Викинг 3 : 1 Динамо Загреб Самая крупная ничья Лига чемпионов, 4 раунд Динамо Загреб 2 : 2 Викинг Лига чемпионов, 4 раунд Викинг 3 : 1 Динамо Загреб Лига чемпионов, 4 раунд Динамо Загреб 2 : 2 Викинг

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Динамо Загреб» с разницей в один мяч. Хозяева находятся в феноменальной форме (пять побед подряд, 3,20 гола за игру), имеют надежную защиту (0,60 пропущенных) и играют на своем поле. Гости, несмотря на хорошую атаку, уступают в классе и имеют проблемы в обороне (пропускают в девяти из одиннадцати последних матчей). Ожидаем, что «Динамо» продолжит свою победную серию и добьется победы с комфортным преимуществом. Ставка: победа «Динамо Загреб» с форой (-1) с коэффициентом 2.3.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги чемпионов между «Динамо Загреб» и «Викингом» состоится 18 августа 2026 года в Загребе на стадионе «Максимир» и начнется в 22-00 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на сервисе Okko.