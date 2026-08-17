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«Ростов» – «Локомотив»: кто победит в матче 2-го тура Пути РПЛ Кубка России 2026/2027

17 августа 2026 9:30
Ростов - Локомотив
18 авг. 2026, вторник 20:45 | Россия. Кубок, группа D, 2 тур
Перейти в онлайн матча
2.85
Победа «Ростова»
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Ростовом» и «Локомотивом» пройдет 18 августа в Ростове-на-Дону. Хозяева подходят к кубковому противостоянию в хорошей форме – они не проигрывают в шести из восьми последних матчей и демонстрируют высокую результативность (2,00 гола за игру), тогда как гости не выигрывают в пяти последних матчах, но имеют колоссальное историческое преимущество в очных встречах, не проигрывая в 10 из 12 последних игр против «Ростова». Встречаются команды с разными настроениями, и кубковый матч может стать отличной возможностью для хозяев прервать свою неудачную серию в этом противостоянии. Кто же сумеет пройти в следующий раунд – «Ростов», который полагается на поддержку родных трибун, или «Локомотив», который традиционно успешно играет против этого соперника?

Кто победит в матче

В пользу «Ростова» говорит их текущая форма и атакующий потенциал. Южане не проигрывают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивают 2,00 гола, что является отличным показателем. Кроме того, «Ростов» забивает в семи из девяти последних матчей, а в очных встречах с «Локомотивом» стабильно отличается голом в пяти последних играх. В предыдущем туре РПЛ команда сыграла вничью с «Рубином» (1-1), а в Кубке России уверенно разгромила «Акрон» (4-0). Защита ростовчан выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола, что позволяет им рассчитывать на положительный результат даже против такого принципиального соперника. Однако стоит отметить, что в истории очных встреч «Локомотив» доминирует, и это может оказать психологическое давление.

«Локомотив» подходит к матчу с серьезным историческим преимуществом. Команда не проигрывает «Ростову» в 10 из 12 последних матчей, а также забивает в трех последних очных встречах. Однако текущая форма москвичей вызывает вопросы – они не выигрывают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивают всего 0,80 гола. В атаке команда стабильна – она забивает в 10 из 12 последних матчей, но реализация оставляет желать лучшего. Защита «Локомотива» также небезупречна – они пропускают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,00 гола. В предыдущем туре железнодорожники сыграли вничью с «Оренбургом» (1-1), а в Кубке России уступили ЦСКА по пенальти. При такой игре рассчитывать на победу в Ростове будет сложно, но история очных встреч дает им уверенность.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Ростов» находится в лучшей форме и имеет преимущество в атаке, тогда как «Локомотив» полагается на историю личных встреч. Учитывая, что хозяева играют на своем поле и демонстрируют высокую результативность, они выглядят фаворитами, хотя «Локомотив» способен дать бой.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Локомотив» имеет подавляющее преимущество – команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Ростова» и забивает в трех последних встречах. Однако текущая форма «Ростова» значительно лучше – они не проигрывают в шести из восьми последних матчей и много забивают, тогда как «Локомотив» не выигрывает в пяти матчах и имеет проблемы в реализации. Учитывая, что «Ростов» играет дома и находится на подъеме, он имеет хорошие шансы прервать свою неудачную серию в этом противостоянии.

Личные встречи
Побед - 13 (16%)
Ничьих - 24 (30%)
Побед - 42 (53%)
74
Забитых мячей
130
0.94
В среднем за матч
1.65
4:1
Крупнейшая победа
5:2
Самый результативный матч
Чемпионат России, 26 тур
Локомотив
5 : 2
31.08.1993
Ростов
Самая крупная ничья
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
3 : 3
23.08.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Кубок, 2 тур
Ростов
1 : 0
18.08.2026
Локомотив
Товарищеские матчи
Локомотив
1 : 1
24.01.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
1 : 3
30.11.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
3 : 3
23.08.2025
Ростов
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 2 этап
Локомотив
0 : 2
30.04.2025
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
1 : 1
26.04.2025
Локомотив
Товарищеские матчи
Локомотив
2 : 0
04.02.2025
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Ростов
2 : 2
23.10.2024
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Локомотив
3 : 2
25.08.2024
Ростов
Россия. Кубок, 1 тур
Локомотив
1 : 0
30.07.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Локомотив
1 : 0
06.05.2024
Ростов
Товарищеские матчи
Локомотив
3 : 1
24.02.2024
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Ростов
1 : 0
28.10.2023
Локомотив
Россия. Кубок, 5 тур
Локомотив
3 : 1
03.10.2023
Ростов
Россия. Кубок, 3 тур
Ростов
2 : 1
30.08.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
1 : 3
04.03.2023
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Локомотив
2 : 2
24.07.2022
Ростов
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
4 : 1
10.04.2022
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
1 : 2
03.10.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Локомотив
4 : 1
17.04.2021
Ростов
Товарищеские матчи
Локомотив
2 : 1
14.02.2021
Ростов
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Ростов
0 : 0
14.09.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
1 : 3
15.03.2020
Локомотив
Кубок «Париматч» Премьер, 3 тур
Ростов
3 : 3
09.02.2020
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
1 : 2
31.08.2019
Ростов
Россия. Кубок, 1/2 финала
Ростов
0 : 2
15.05.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Ростов
1 : 2
24.04.2019
Локомотив
Россия. Кубок, 1/2 финала
Локомотив
2 : 2
03.04.2019
Ростов
Кубок «Матч Премьер»
Ростов
1 : 1
25.01.2019
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
2 : 1
19.10.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Локомотив
1 : 0
08.04.2018
Ростов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Ростов
0 : 1
24.09.2017
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Локомотив
0 : 0
09.04.2017
Ростов
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Ростов
1 : 0
24.09.2016
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
2 : 1
06.05.2016
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 2
26.10.2015
Ростов
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0 : 1
08.03.2015
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Локомотив
2 : 1
14.08.2014
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ростов
2 : 0
11.05.2014
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
Локомотив
5 : 0
26.08.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 26 тур
Локомотив
3 : 1
27.04.2013
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 12 тур
Ростов
0 : 0
21.10.2012
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0 : 3
31.07.2011
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Локомотив
1 : 1
02.04.2011
Ростов
Россия. Премьер-Лига, 29 тур
Ростов
1 : 2
20.11.2010
Локомотив
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
Локомотив
0 : 1
01.08.2010
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
2 : 0
02.08.2009
Ростов
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Ростов
1 : 1
22.03.2009
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
0 : 2
02.09.2007
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Локомотив
2 : 0
13.05.2007
Ростов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Локомотив
1 : 0
26.11.2006
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
1 : 2
13.08.2006
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Ростов
1 : 1
18.09.2005
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Локомотив
4 : 0
14.05.2005
Ростов
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
1 : 1
22.08.2004
Ростов
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
1 : 2
01.05.2004
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
1 : 1
17.08.2003
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Локомотив
0 : 0
25.05.2003
Ростов
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Локомотив
3 : 0
24.08.2002
Ростов
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ростов
2 : 3
04.05.2002
Локомотив
Чемпионат России, 30 тур
Локомотив
0 : 0
04.11.2001
Ростов
Чемпионат России, 1 тур
Ростов
0 : 0
10.03.2001
Локомотив
Чемпионат России, 27 тур
Локомотив
3 : 0
14.10.2000
Ростов
Чемпионат России, 13 тур
Ростов
0 : 0
18.06.2000
Локомотив
Чемпионат России, 30 тур
Локомотив
3 : 0
08.11.1999
Ростов
Чемпионат России, 1 тур
Ростов
1 : 1
03.04.1999
Локомотив
Чемпионат России, 24 тур
Ростов
2 : 2
09.09.1998
Локомотив
Чемпионат России, 9 тур
Локомотив
1 : 1
23.05.1998
Ростов
Чемпионат России, 19 тур
Локомотив
2 : 1
23.07.1997
Ростов
Чемпионат России, 2 тур
Ростов
2 : 2
22.03.1997
Локомотив
Чемпионат России, 26 тур
Ростов
0 : 2
06.09.1996
Локомотив
Чемпионат России, 9 тур
Локомотив
2 : 1
27.04.1996
Ростов
Чемпионат России, 18 тур
Ростов
0 : 2
29.07.1995
Локомотив
Чемпионат России, 11 тур
Локомотив
2 : 1
17.06.1995
Ростов
Чемпионат России, 26 тур
Локомотив
5 : 2
31.08.1993
Ростов
Чемпионат России, 9 тур
Ростов
1 : 3
02.05.1993
Локомотив
Чемпионат России. Финальный этап, 7 тур
Локомотив
1 : 0
01.11.1992
Ростов
Чемпионат России. Финальный этап, 4 тур
Ростов
0 : 1
26.09.1992
Локомотив
Показать все

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
84
Артем Петров
ВР
57
Илья Жбанов
ЛЗ
22
Давид Семенчук
ЛЗ
59
Никита Бабакин
ПЗ
4
Виктор Мелехин
ПЗ
21
Даниил Шанталий
ЛП
73
Имран Азнауров
ЛП
27
Данила Прохин
ЦП
5
Ярослав Михайлов
ПП
80
Карим Мадрахимов
ПП
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Джонатан Альба
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
14
Георгий Джикия
ЛЗ
3
Лукас Фассон
ЛЗ
88
Михаил Щетинин
ЛЗ
5
Жерзино Ньямси
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
47
Данила Годяев
ПЗ
11
Вадим Раков
ЛП
8
Александр Коваленко
ЦП
19
Александр Руденко
ПП
99
Руслан Мялковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
87
Андрей Лангович
ЦЗ
34
Даниил Голиков
ЦЗ
85
Владислав Хухровский
ЦЗ
99
Тимур Сулейманов
ЦЗ
3
Умар Сако
ЦЗ
10
Иван Комаров
ЦЗ
18
Константин Кучаев
ЦЗ
8
Алексей Миронов
ЦЗ
6
Олакунле Олусегун
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЦЗ
13
Денис Титов
ЦЗ
69
Егор Голенков
ЦЗ
Локомотив
16
Даниил Веселов
ЦЗ
22
Илья Лантратов
ЦЗ
74
Даниил Чевардин
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
7
Зелимхан Бакаев
ЦЗ
75
Илья Еремеев
ЦЗ
77
Сергей Пиняев
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЦЗ
63
Владислав Голубев
ЦЗ
4-5-1
84
Петров
22
Семенчук
59
Бабакин
57
Жбанов
4
Мелехин
73
Азнауров
5
Михайлов
21
Шанталий
27
Прохин
80
Мадрахимов
91
Шамонин
3-2-3-1
1
Митрюшкин
45
Сильянов
14
Джикия
3
Фассон
47
Годяев
88
Щетинин
19
Руденко
8
Коваленко
11
Раков
99
Мялковский
4
Мелехин
3
Сако
3
Сако
4
Мелехин
91
Шамонин
10
Комаров
10
Комаров
91
Шамонин
57
Жбанов
8
Миронов
8
Миронов
57
Жбанов
73
Азнауров
6
Олусегун
6
Олусегун
73
Азнауров
80
Мадрахимов
69
Голенков
69
Голенков
80
Мадрахимов
47
Годяев
24
Ненахов
24
Ненахов
47
Годяев
19
Руденко
7
Бакаев
7
Бакаев
19
Руденко
11
Раков
77
Пиняев
77
Пиняев
11
Раков
8
Коваленко
14
Салтыков
14
Салтыков
8
Коваленко
99
Мялковский
63
Голубев
63
Голубев
99
Мялковский
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
87
Андрей Лангович
ЦЗ
34
Даниил Голиков
ЦЗ
85
Владислав Хухровский
ЦЗ
99
Тимур Сулейманов
ЦЗ
18
Константин Кучаев
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЦЗ
13
Денис Титов
ЦЗ
Главный тренер
Джонатан Альба
16
Даниил Веселов
ЦЗ
22
Илья Лантратов
ЦЗ
74
Даниил Чевардин
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
75
Илья Еремеев
ЦЗ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
87
Андрей Лангович
ЦЗ
34
Даниил Голиков
ЦЗ
85
Владислав Хухровский
ЦЗ
99
Тимур Сулейманов
ЦЗ
18
Константин Кучаев
ЦЗ
11
Ибрагим Аджаса
ЦЗ
13
Денис Титов
ЦЗ
Остались в запасе
16
Даниил Веселов
ЦЗ
22
Илья Лантратов
ЦЗ
74
Даниил Чевардин
ЦЗ
85
Евгений Морозов
ЦЗ
59
Егор Погостнов
ЦЗ
75
Илья Еремеев
ЦЗ
Главный тренер
Джонатан Альба
Главный тренер
Михаил Галактионов

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ростова» в основное время. Хозяева находятся в хорошей форме (не проигрывают в шести из восьми последних матчей), демонстрируют высокую результативность (2,00 гола за игру) и играют на своем поле. Гости, несмотря на историческое преимущество, переживают кризис (пять матчей без побед) и имеют проблемы в атаке. Ожидаем, что «Ростов» использует свое преимущество и добьется победы в кубковом матче. Ставка: победа «Ростова» с коэффициентом 2,80.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Ростовом» и «Локомотивом» состоится 18 августа 2026 года в Ростове-на-Дону и начнется в 20-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.

«Ростов» – «Локомотив»: смотреть онлайн

2.85
Победа «Ростова»
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Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Гроховский Сергей
Россия. Кубок Локомотив Ростов
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