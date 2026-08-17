Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Ростовом» и «Локомотивом» пройдет 18 августа в Ростове-на-Дону. Хозяева подходят к кубковому противостоянию в хорошей форме – они не проигрывают в шести из восьми последних матчей и демонстрируют высокую результативность (2,00 гола за игру), тогда как гости не выигрывают в пяти последних матчах, но имеют колоссальное историческое преимущество в очных встречах, не проигрывая в 10 из 12 последних игр против «Ростова». Встречаются команды с разными настроениями, и кубковый матч может стать отличной возможностью для хозяев прервать свою неудачную серию в этом противостоянии. Кто же сумеет пройти в следующий раунд – «Ростов», который полагается на поддержку родных трибун, или «Локомотив», который традиционно успешно играет против этого соперника?

Кто победит в матче

В пользу «Ростова» говорит их текущая форма и атакующий потенциал. Южане не проигрывают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр забивают 2,00 гола, что является отличным показателем. Кроме того, «Ростов» забивает в семи из девяти последних матчей, а в очных встречах с «Локомотивом» стабильно отличается голом в пяти последних играх. В предыдущем туре РПЛ команда сыграла вничью с «Рубином» (1-1), а в Кубке России уверенно разгромила «Акрон» (4-0). Защита ростовчан выглядит надежной – в среднем за последние пять игр они пропускают 1,00 гола, что позволяет им рассчитывать на положительный результат даже против такого принципиального соперника. Однако стоит отметить, что в истории очных встреч «Локомотив» доминирует, и это может оказать психологическое давление.

«Локомотив» подходит к матчу с серьезным историческим преимуществом. Команда не проигрывает «Ростову» в 10 из 12 последних матчей, а также забивает в трех последних очных встречах. Однако текущая форма москвичей вызывает вопросы – они не выигрывают в пяти последних матчах, а в среднем за последние пять игр забивают всего 0,80 гола. В атаке команда стабильна – она забивает в 10 из 12 последних матчей, но реализация оставляет желать лучшего. Защита «Локомотива» также небезупречна – они пропускают в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр пропускают 1,00 гола. В предыдущем туре железнодорожники сыграли вничью с «Оренбургом» (1-1), а в Кубке России уступили ЦСКА по пенальти. При такой игре рассчитывать на победу в Ростове будет сложно, но история очных встреч дает им уверенность.

Сравнивая обе команды, можно отметить, что «Ростов» находится в лучшей форме и имеет преимущество в атаке, тогда как «Локомотив» полагается на историю личных встреч. Учитывая, что хозяева играют на своем поле и демонстрируют высокую результативность, они выглядят фаворитами, хотя «Локомотив» способен дать бой.

Форма и история личных встреч

В очных противостояниях «Локомотив» имеет подавляющее преимущество – команда не проигрывает в 10 из 12 последних матчей против «Ростова» и забивает в трех последних встречах. Однако текущая форма «Ростова» значительно лучше – они не проигрывают в шести из восьми последних матчей и много забивают, тогда как «Локомотив» не выигрывает в пяти матчах и имеет проблемы в реализации. Учитывая, что «Ростов» играет дома и находится на подъеме, он имеет хорошие шансы прервать свою неудачную серию в этом противостоянии.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Ростова» в основное время. Хозяева находятся в хорошей форме (не проигрывают в шести из восьми последних матчей), демонстрируют высокую результативность (2,00 гола за игру) и играют на своем поле. Гости, несмотря на историческое преимущество, переживают кризис (пять матчей без побед) и имеют проблемы в атаке. Ожидаем, что «Ростов» использует свое преимущество и добьется победы в кубковом матче. Ставка: победа «Ростова» с коэффициентом 2,80.

Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го тура Пути РПЛ Кубка России между «Ростовом» и «Локомотивом» состоится 18 августа 2026 года в Ростове-на-Дону и начнется в 20-45 по московскому времени. Прямая трансляция будет доступна на канале Матч ТВ.