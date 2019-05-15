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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 15 мая 2019
Ростов
15.05.2019, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
0 : 2
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Локомотив
45+2'
Р. Жемалетдинов
62'
Ф. Смолов
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ростов - Локомотив
90'
+2
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
Ф. Смолов
Замена
А. Щадин
️️️️
К. Плиев
87'
84'
Замена
Д. Тарасов
️️️️
Эдер
Желтая карточка
К. Плиев
79'
Желтая карточка
Д. Глебов
76'
Замена
Т. Калачев
️️️️
Б. Зайнутдинов
71'
70'
Замена
Т. Михалик
️️️️
Б. Хеведес
62'
ГОЛ! 0:2!
Ф. Смолов
Пас отдал
А. Миранчук
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
А. Ионов
62'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Р. Жемалетдинов
Пас отдал
А. Миранчук
44'
Желтая карточка
Р. Жемалетдинов
Желтая карточка
Б. Зайнутдинов
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
17
Матиас Норманн
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
15
Данил Глебов
ОП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
70
Степан Крымов
ВР
1
Гилерме
ВР
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
24
Эдер
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
92
Артем Щадин
АП
11
Дмитрий Вебер
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Локомотив
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
25
Даниил Куликов
ОП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
4-3-1-2
30
Песьяков
23
Чернов
6
Сигурдссон
15
Плиев
99
Новосельцев
17
Норманн
8
Гацкан
15
Глебов
71
Попов
19
Зайнутдинов
11
Ионов
3-3-3
70
Крымов
20
Игнатьев
14
Чорлука
5
Хеведес
10
Жемалетдинов
59
Миранчук
7
Кварацхелия
90
Смолов
24
Эдер
21
Миранчук
15
Плиев
92
Щадин
92
Щадин
15
Плиев
19
Зайнутдинов
2
Калачев
2
Калачев
19
Зайнутдинов
11
Ионов
14
Шомуродов
14
Шомуродов
11
Ионов
5
Хеведес
17
Михалик
17
Михалик
5
Хеведес
24
Эдер
23
Тарасов
23
Тарасов
24
Эдер
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Дмитрий Вебер
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
8
Роман Тугарев
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
11
Дмитрий Вебер
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
1
Антон Коченков
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
25
Даниил Куликов
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча Ростов - Локомотив
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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