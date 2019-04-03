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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Локомотив - Ростов
Локомотив - Ростов: обзор матча 03 апреля 2019
Локомотив
03.04.2019, среда, 19:30
Россия. Кубок, 1/2 финала
2 : 2
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Ростов
68'
А. Миранчук
85'
И. Новосельцев (АГ)
50'
Р. Еременко
83'
И. Попов (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Локомотив - Ростов
90'
+6
Желтая карточка
А. Логашов
86'
Замена
М. Норманн
️️️️
Р. Еременко
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
И. Новосельцев
85'
Желтая карточка
В. Чорлука
83'
83'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
И. Попов
Замена
Эдер
️️️️
Ф. Смолов
74'
73'
Замена
Э. Шомуродов
️️️️
А. Ионов
72'
Замена
Д. Глебов
️️️️
Б. Зайнутдинов
ГОЛ! 1:1!
А. Миранчук
68'
Замена
Х. Кварацхелия
️️️️
М. Фернандеш
57'
Желтая карточка
Д. Баринов
54'
50'
ГОЛ! 0:1!
Р. Еременко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
14
Ведран Чорлука
ЦЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
7
Хвича Кварацхелия
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
27
Игорь Денисов
ОП
99
Мануэль Фернандеш
ЦП
21
Антон Миранчук
АП
59
Алексей Миранчук
АП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
6
Рагнар Сигурдссон
ЦЗ
99
Иван Новосельцев
ЦЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
8
Александр Гацкан
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
71
Ивелин Попов
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
11
Алексей Ионов
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
24
Эдер
ЦФ
Ростов
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
17
Матиас Норманн
ОП
15
Данил Глебов
ОП
92
Артем Щадин
АП
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Гилерме
31
Рыбус
14
Чорлука
20
Игнатьев
6
Баринов
27
Денисов
99
Фернандеш
7
Кварацхелия
59
Миранчук
21
Миранчук
90
Смолов
3-3-2-2
30
Песьяков
32
Мевля
6
Сигурдссон
99
Новосельцев
43
Логашов
8
Гацкан
23
Чернов
26
Еременко
71
Попов
11
Ионов
19
Зайнутдинов
90
Смолов
24
Эдер
24
Эдер
90
Смолов
26
Еременко
17
Норманн
17
Норманн
26
Еременко
19
Зайнутдинов
15
Глебов
15
Глебов
19
Зайнутдинов
11
Ионов
14
Шомуродов
14
Шомуродов
11
Ионов
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Главный тренер
Юрий Семин
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
92
Артем Щадин
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Остались в запасе
8
Роман Тугарев
ЛВ
10
Рифат Жемалетдинов
ЛВ
1
Антон Коченков
ВР
30
Никита Медведев
ВР
84
Михаил Лысов
ЛЗ
30
Брайан Идову
ЛЗ
17
Тарас Михалик
ЦЗ
5
Бенедикт Хеведес
ЦЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
6
Деннис Хаджикадунич
ЦЗ
15
Константин Плиев
ЦЗ
18
Сергей Паршивлюк
ПЗ
92
Артем Щадин
АП
16
Бьорн Сигурдарсон
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Главный тренер
Валерий Карпин
Статистика матча Локомотив - Ростов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
- : -
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Кирилл Левников
(Санкт-Петербург)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
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