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Расписание матчей
FONBET Кубок России 2026/2027
Ростов - Локомотив
Ростов - Локомотив: обзор матча 23 октября 2024
Ростов
23.10.2024, среда, 19:00
Россия. Кубок, группа B, 6 тур
2 : 2
Счет по пенальти – 7 : 8
Завершен
Локомотив
19'
И. Комаров
90+3'
А. Сутормин
16'
А. Батраков (П)
90+5'
В. Сарвели
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ростов - Локомотив
Пенальти не реализован!
Д. Шанталий
ГОЛ!
Д. Баринов
7:8
ГОЛ!
И. Вахания
7:7
ГОЛ!
И. Самошников
6:7
Пенальти не реализован!
К. Щетинин
Пенальти не реализован!
М. Ненахов
ГОЛ!
К. Кучаев
6:6
ГОЛ!
А. Тимофеев
5:6
ГОЛ!
А. Лангович
5:5
ГОЛ!
Е. Морозов
4:5
ГОЛ!
М. Мохеби
4:4
ГОЛ!
В. Раков
3:4
ГОЛ!
Г. Игнатов
3:3
ГОЛ!
Ж. Ньямси
2:3
ГОЛ!
М. Осипенко
2:2
ГОЛ!
В. Сарвели
1:2
Пенальти не реализован!
А. Сутормин
Пенальти не реализован!
А. Сильянов
ГОЛ!
Н. Комличенко
1:1
ГОЛ!
Т. Сулейманов
0:1
90'
+5
ГОЛ! 2:2!
В. Сарвели
Пас отдал
Д. Баринов
Пенальти не реализован!
А. Сутормин
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
А. Сутормин
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Ньямси
Замена
М. Мохеби
️️️️
И. Комаров
78'
Замена
И. Вахания
️️️️
И. Жбанов
78'
74'
Замена
И. Самошников
️️️️
Э. Севикян
68'
Замена
А. Тимофеев
️️️️
А. Батраков
Замена
Н. Комличенко
️️️️
А. Шамонин
62'
Замена
К. Щетинин
️️️️
Р. Саравия
62'
Замена
М. Осипенко
️️️️
В. Мелехин
62'
46'
Замена
Т. Сулейманов
️️️️
Д. Воробьев
46'
Замена
В. Раков
️️️️
С. Пиняев
46'
Замена
В. Сарвели
️️️️
А. Карпукас
Желтая карточка
А. Сутормин
44'
39'
Желтая карточка
Е. Морозов
ГОЛ! 1:1!
И. Комаров
Пас отдал
К. Кучаев
19'
16'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Батраков
Желтая карточка
Р. Саравия
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Рустам Ятимов
ВР
67
Герман Игнатов
ЦЗ
87
Андрей Лангович
ЦЗ
4
Виктор Мелехин
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
57
Илья Жбанов
ЛВ
5
Родриго Саравия
ОП
18
Константин Кучаев
АП
21
Даниил Шанталий
АП
10
Иван Комаров
ПВ
91
Антон Шамонин
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
ВР
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
24
Максим Ненахов
ПЗ
45
Александр Сильянов
ПЗ
9
Сергей Пиняев
ЛВ
6
Дмитрий Баринов
ОП
93
Артем Карпукас
ОП
83
Алексей Батраков
АП
19
Эдгар Севикян
ПВ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
85
Евгений Морозов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Ростов
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
40
Илья Вахания
ПЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
10
Кирилл Щетинин
АП
9
Мохаммад Мохеби
ПВ
7
Роналдо
ПВ
27
Николай Комличенко
ЦФ
Локомотив
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
71
Илья Самошников
ЛЗ
23
Сесар Монтес
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
94
Артем Тимофеев
ОП
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
11
Вадим Раков
ЦФ
4-1-3-2
1
Ятимов
67
Игнатов
87
Лангович
4
Мелехин
11
Сутормин
5
Саравия
57
Жбанов
21
Шанталий
10
Комаров
91
Шамонин
18
Кучаев
3-2-3-2
1
Митрюшкин
45
Сильянов
5
Ньямси
24
Ненахов
6
Баринов
93
Карпукас
19
Севикян
83
Батраков
9
Пиняев
85
Морозов
10
Воробьев
4
Мелехин
55
Осипенко
55
Осипенко
4
Мелехин
57
Жбанов
40
Вахания
40
Вахания
57
Жбанов
5
Саравия
10
Щетинин
10
Щетинин
5
Саравия
10
Комаров
9
Мохеби
9
Мохеби
10
Комаров
91
Шамонин
27
Комличенко
27
Комличенко
91
Шамонин
19
Севикян
71
Самошников
71
Самошников
19
Севикян
83
Батраков
94
Тимофеев
94
Тимофеев
83
Батраков
93
Карпукас
9
Сарвели
9
Сарвели
93
Карпукас
10
Воробьев
99
Сулейманов
99
Сулейманов
10
Воробьев
9
Пиняев
11
Раков
11
Раков
9
Пиняев
Остались в запасе
Ростов
Локомотив
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Роналдо
ПВ
Главный тренер
Валерий Карпин
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Остались в запасе
13
Хидает Ханкич
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
15
Данил Глебов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
7
Роналдо
ПВ
Остались в запасе
22
Илья Лантратов
ВР
16
Даниил Веселов
ВР
23
Сесар Монтес
ЦЗ
14
Никита Салтыков
ЛВ
37
Дмитрий Радиковский
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Михаил Галактионов
Статистика матча Ростов - Локомотив
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1 : 1
29.11.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Локомотив
- : -
29.11.2026
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Локомотив
0 : 2
25.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
0 : 1
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Информация о матче
Главный судья:
Егор Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
Ростов Арена
Где смотреть матч:
Матч Премьер
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