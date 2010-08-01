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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Локомотив - Ростов
Локомотив - Ростов: обзор матча 01 августа 2010
Локомотив
01.08.2010, воскресенье, 21:00
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
35'
А. Валикаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Ростов
+3
Замена
Г. Григалава
️️️️
Д. Анджелкович
Замена
М. Ахметович
️️️️
Р. Адамов
Желтая карточка
А. Амельченко
Замена
Е. Чо Хонг
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
Д. Сычев
Замена
А. Гатагов
️️️️
Д. Торбинский
Желтая карточка
Р. Адамов
Замена
Вагнер
️️️️
Д. Глушаков
Замена
Д. Траоре
️️️️
Д. Тарасов
ГОЛ! 0:1!
А. Валикаев
Пас отдал
А. Павленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
2
Родолфо
ЦЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
23
Дмитрий Тарасов
ОП
6
Дмитрий Торбинский
ЦП
88
Денис Глушаков
ЦП
88
Александр Алиев
АП
11
Майкон
ПВ
0
Дмитрий Сычев
(К)
ЦФ
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
8
Александр Черкес
(К)
ПЗ
8
Александр Павленко
ЛВ
5
Артур Валикаев
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
8
Александр Гацкан
ПВ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
19
Томислав Дуймович
ЦП
13
Вагнер
ЦП
15
Драман Траоре
ЦФ
Ростов
22
Деян Радич
ВР
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
19
Драган Блатняк
ПП
0
Ен Чо Хонг
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Гилерме
55
Янбаев
2
Родолфо
25
Баша
8
Смольников
23
Тарасов
6
Торбинский
88
Глушаков
88
Алиев
11
Майкон
0
Сычев
4-2-2-2
1
Амельченко
8
Черкес
15
Живанович
4
Окоронкво
33
Анджелкович
5
Валикаев
24
Кульчий
8
Гацкан
8
Павленко
21
Адамов
10
Лебеденко
6
Торбинский
9
Гатагов
9
Гатагов
6
Торбинский
88
Глушаков
13
Вагнер
13
Вагнер
88
Глушаков
23
Тарасов
15
Траоре
15
Траоре
23
Тарасов
33
Анджелкович
88
Григалава
88
Григалава
33
Анджелкович
8
Павленко
0
Хонг
0
Хонг
8
Павленко
21
Адамов
90
Ахметович
90
Ахметович
21
Адамов
Остались в запасе
Локомотив
Ростов
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
22
Деян Радич
ВР
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
19
Драган Блатняк
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
23
Олег Кузьмин
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
Остались в запасе
22
Деян Радич
ВР
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
19
Драган Блатняк
ПП
98
Дмитрий Акимов
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Локомотив - Ростов
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
О.Целовальников (Астрахань)
О.Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
С.Анохин (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 20:55 (прямая)
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