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    Олег Протасов

    Тренер
    Имя Олег
    Фамилия Протасов
    Гражданство Украина
    Дата рождения 4 февраля 1964
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Астра 4 1 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.10.2014 Селтик 2 : 1 Астра
    06.11.2014 Астра 1 : 1 Селтик
    27.11.2014 Астра 1 : 0 Динамо
    11.12.2014 Зальцбург 5 : 1 Астра
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