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  • Кузнецов: «Отказал России, поскольку Родину менять не собирался»

Кузнецов: «Отказал России, поскольку Родину менять не собирался»

6 мая 2017, 08:36
5

Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной СССР Олег Кузнецов рассказал «Команде №1» о том, как он получил предложение играть за сборную России, но ответил отказом, сославшись на патриотизм. Случилось это после выступления в составе сборной СНГ.

– Первый свой вызов в сборную Украины я получил в 1994 году — на товарищескую встречу с Беларусью. Пригласил меня Базилевич. Потом на официальный матч с Литвой нужно было ехать, и я снова без раздумий согласился.

В сборную ехал из большого европейского клуба, ведь тогда я уже играл за «Рейнджерс», но никакого дискомфорта не ощущал, ведь сражаться в сине-желтой дружине приходилось бок о бок с ребятами, которых хорошо знал еще по чемпионату СССР.

– Играть за Россию вас звали?

– Было дело, сразу после выступления за сборную СНГ. Но мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет, поскольку Родину менять не собирались. Наш ответ, наверное, очень убедительно прозвучал, поэтому никто нас сильно и не уговаривал.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Украина. Плей-офф Динамо К Украина Россия Протасов Олег Михайличенко Алексей Литовченко Геннадий
Комментарии (5)
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Тамхар
1494050831
Над патриотизмом в Украине усиленно никто не работает, а вот поди ж ты... А наши говорят, что даже за треть зарплаты будут играть в Англии, лишь бы из России свалить... Вот что с ними, сволочами, делать, а?
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Serjoga
1494059950
Это пиар в честь чего? Кому этот Кузнецов сейчас в Росии интересен? Кто автор статьи, которому проплатили пиар ПАТРИОТИЧЕСКОГО УКРАИНЦА?
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Хмурый71
1494060580
Зачем здесь этот словесный понос?
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пряник929
1494061644
нам кто то показывает направление движения: а ребята украинцы типа неплохие, опять будем братьями....
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