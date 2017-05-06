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    Кузнецов: «Отказал России, поскольку Родину менять не собирался»

    Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной СССР Олег Кузнецов рассказал «Команде №1» о том, как он получил предложение играть за сборную России, но ответил отказом, сославшись на патриотизм. Случилось это после выступления в составе сборной СНГ.

    – Первый свой вызов в сборную Украины я получил в 1994 году — на товарищескую встречу с Беларусью. Пригласил меня Базилевич. Потом на официальный матч с Литвой нужно было ехать, и я снова без раздумий согласился.

    В сборную ехал из большого европейского клуба, ведь тогда я уже играл за «Рейнджерс», но никакого дискомфорта не ощущал, ведь сражаться в сине-желтой дружине приходилось бок о бок с ребятами, которых хорошо знал еще по чемпионату СССР.

    – Играть за Россию вас звали?

    – Было дело, сразу после выступления за сборную СНГ. Но мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет, поскольку Родину менять не собирались. Наш ответ, наверное, очень убедительно прозвучал, поэтому никто нас сильно и не уговаривал.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 08:36
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 6 мая 2017, 12:07

      нам кто то показывает направление движения: а ребята украинцы типа неплохие, опять будем братьями....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +84

      Хмурый71 6 мая 2017, 11:49

      Зачем здесь этот словесный понос?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 6 мая 2017, 11:39

      Это пиар в честь чего? Кому этот Кузнецов сейчас в Росии интересен? Кто автор статьи, которому проплатили пиар ПАТРИОТИЧЕСКОГО УКРАИНЦА?

      -1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 6 мая 2017, 09:07

      Над патриотизмом в Украине усиленно никто не работает, а вот поди ж ты... А наши говорят, что даже за треть зарплаты будут играть в Англии, лишь бы из России свалить... Вот что с ними, сволочами, делать, а?

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Тамхар 6 мая 2017, 11:40

      Зато наши писаки за оплату усиленно работают на украинским патриотизмом! Сомневаюсь, что даром!

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