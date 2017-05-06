Кузнецов: «Отказал России, поскольку Родину менять не собирался»

Бывший защитник киевского «Динамо» и сборной СССР Олег Кузнецов рассказал «Команде №1» о том, как он получил предложение играть за сборную России, но ответил отказом, сославшись на патриотизм. Случилось это после выступления в составе сборной СНГ.

– Первый свой вызов в сборную Украины я получил в 1994 году — на товарищескую встречу с Беларусью. Пригласил меня Базилевич. Потом на официальный матч с Литвой нужно было ехать, и я снова без раздумий согласился.

В сборную ехал из большого европейского клуба, ведь тогда я уже играл за «Рейнджерс», но никакого дискомфорта не ощущал, ведь сражаться в сине-желтой дружине приходилось бок о бок с ребятами, которых хорошо знал еще по чемпионату СССР.

– Играть за Россию вас звали?

– Было дело, сразу после выступления за сборную СНГ. Но мы с Михайличенко, Литовченко и Протасовым сказали нет, поскольку Родину менять не собирались. Наш ответ, наверное, очень убедительно прозвучал, поэтому никто нас сильно и не уговаривал.