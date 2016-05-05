Протасов: «В «Астре» не было денег даже на бензин, чтобы доехать на автобусе на матч»

Украинский специалист Олег Протасов рассказал о своей работе на посту главного тренера «Астры», которую он возглавлял с 2014 по 2015 год.

– Больше года вы без работы. Почему ушли из румынской «Астры»?

– Там была сложная ситуация. Например, идет дождь, а ветровок нет – игрокам нечего надеть. Или 3–4 человека получают зарплату, остальные нет. Деньги на бензин, чтобы доехать на автобусе на матч, из своего кармана выдавал спортдиректор. Можете себе представить, в какой атмосфере приходилось работать? Так что я считаю, что ни одного поражения в девяти встречах чемпионата при семи ничьих – это большое достижение. Как по-другому, если команду приходилось уговаривать выйти на поле, потому что ее обманывали постоянно. Я терпел сколько мог, но пришлось расстаться. Считаю, тренер не должен перед каждой игрой говорить: «Вам выплатят, у вас все будет хорошо, вам дадут квартиру и машину, которую обещали».

– С вами рассчитались?

– Нет, сужусь через ФИФА. Проблема в том, что президент клуба сейчас в тюрьме. Посадили за незаконное финансирование избирательной кампании одного из кандидатов в президенты. Ладно, «Астра» – дело прошлое. Не хочу раздувать. Команда там была хорошая, но сейчас они набрали новых ребят и у них неплохо получается.