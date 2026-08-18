Если попросить среднестатистического болельщика представить классического флангового игрока, то скорее всего в воображении появится футболист, который получает мяч у бровки поля, обыгрывает защитника один в один, уходит к лицевой и выполняет прострел или навес в штрафную.

Однако современный вингер далеко не всегда действует подобным образом. Сегодня он может начинать матч на фланге, а через несколько секунд оказаться практически в центре атаки. Может вообще не стремиться к лицевой линии, а смещаться в полуфланг и бить по воротам. Может выполнять функции второго (оттянутого) нападающего, активно прессинговать защитников и даже опускаться к собственной штрафной.

Ответ на вопрос о вингере, если максимально упростить ситуацию, звучит так: вингер – это атакующий/атакующе ориентированный футболист, который преимущественно действует на одном из флангов поля и отвечает за продвижение мяча, создание моментов и обострение игры в нападении. Но за этим (достаточно общим) определением скрывается гораздо более интересная история.

Откуда вообще взялись вингеры?

Само английское слово winger означает «игрок фланга» или «фланговый игрок». Термин появился не случайно: ранний футбол строился вокруг гораздо более выраженного разделения ролей, чем современная игра.

В классических схемах с пятью нападающими фланговые футболисты занимали позиции крайних форвардов. Их главной задачей было растягивать оборону по ширине поля, получать передачи и доставлять мяч в штрафную.

Особенно важную роль классические вингеры приобрели в британском футболе. Вингер должен был обладать скоростью, техникой, умением обыгрывать соперника и качественно подавать. При этом от него не требовали того универсального объема оборонительной работы, который является нормой для современного футболиста.

Одним из величайших символов «классической эпохи» стал знаменитый Стэнли Мэттьюз. Его часто называют одним из игроков, сформировавших представление о современном атакующем вингере. Мэттьюз начал выступать за «Сток Сити» еще в 1930-е годы и прославился прежде всего фантастическим дриблингом. По завершении своей долгой и блистательной карьеры был удостоин рыцарского титула. Также именно Стэнли стал первым в истории обладателем «Золотого мяча». Настоящий гений своего времени.

В английской прессе за сэром Мэттьюзом закрепилось прозвище Wizard of Dribble – «Волшебник дриблинга». Его фирменный прием впоследствии получил название «Matthews Move»: Стэн показывал намерение двигаться в одну сторону, заставлял защитника перенести вес тела, а затем резко уходил в противоположном направлении.

Немаловажно отметить следующую деталь: классический вингер не обязательно должен был пачками забивать голы. Его основная задача заключалась в другом – обыграть защитника, создать численное преимущество на фланге и доставить мячик в штрафную.

В 1950-е и 1960-е годы структура обороны постепенно менялась. Переход от систем с тремя защитниками к игре с четырьмя беками в линию существенно повлиял на жизнь вингеров.

В старой системе у флангового игрока было больше пространства для разгона. Если мяч быстро переводился с одного фланга на другой, оборона могла не успеть перестроиться, а вингер получал мяч уже на скорости.

Появление полноценной четверки защитников изменило ситуацию. Крайний защитник получил возможность играть ближе к вингеру, а центральные защитники перестали так часто вынужденно смещаться на бровку. В результате фланговому футболисту стало сложнее получать мяч в свободной зоне и на скорости атаковать соперника.

Английский журналист Джонатан Уилсон отмечал, что переход от W-M к более современным формациям постепенно лишил классического вингера его главного преимущества – пространства для «творчества».

Вингерам пришлось соответствовать духу времени: они стали больше работать в обороне, чаще опускаться в полузащиту и превращаться из чистого атакующего игрока в универсала с весьма разнообразным функционалом.

Особенно ярко трансформация проявилась в эпоху 4-4-2. В такой системе два футболиста на флангах уже не могли просто терпеливо ждать мяча впереди. Фактически вингер превратился в гибрид форварда и хавбека.

Классика никогда не исчезнет

Казалось бы, классический вингер должен был окончательно остаться в истории, но нет – футбол «пошел по кругу». С развитием формации 4-3-3 фланговые нападающие снова стали чрезвычайно важными боевыми единицами. Особенно сильно эта модель проявилась в командах, которые делали ставку на контроль мяча и растягивание обороны. Фланговые футболисты вновь стали получать пространство у боковой линии. Однако на этот раз от них требовалось гораздо больше.

Теперь топовый и умелый вингер должен был не только обыгрывать защитника и грузить игровой снаряд в штрафную. Прессинг, смена позиции и взаимодействие с «девяткой» стали обязательными атрибутами. Появилось и любопытное понятие «инвертированный вингер».

Кто такой инвертированный вингер?

Это футболист, который играет на фланге, противоположном его ведущей ноге. Правоногий игрок располагается слева. Левоногий – справа. На первый взгляд это нелогично. Но тактический смысл довольно простой. Получив мяч на фланге, такой футболист может сместиться в центр под свою сильную (рабочую) ногу.

Например, левоногий игрок на правом фланге получает мяч, приближается к штрафной и уходит в центр. Теперь его левая нога оказывается удобной для удара или передачи. Именно поэтому правый фланг часто становится естественной зоной для левоногого футболиста, способного смещаться и атаковать ворота соперника.

Один из наиболее известных примеров – Лионель Месси, который добрую часть карьеры начинал справа, а затем смещался в центральные зоны под левую ногу.

Другой классический пример – Арьен Роббен. Нидерландец прославился практически фирменным действием: получить мяч справа, сместиться в центр и сочно бахнуть левой ногой обводящим в дальний угод. Все соперники прекрасно знали, что именно он будет делать, но все равно часто не могли остановить голландца.

Именно в этом заключается одна из особенностей элитного вингера: иногда секрет не в непредсказуемости, а в способности выполнять одно действие настолько качественно, что соперник знает о нем заранее и все равно не способен его нейтрализовать.

Вингер и крайний нападающий – это одно и то же?

Не совсем. Терминология в футболе не всегда универсальна, поэтому многое зависит от конкретной схемы и тренера.

Классический вингер чаще располагается шире и больше взаимодействует с боковой линией. Крайний нападающий может начинать на фланге, но гораздо чаще атакует штрафную и действует ближе к центральному форварду. Поэтому футболист в 4-3-3 может формально называться вингером, хотя по факту его функции будут ближе к второму нападающему. Это особенно характерно для современного футбола.

Что современный тренер требует от вингера?

Сегодня добротный вингер – не только скорость и техника. От него требуется целый набор качеств.

Дриблинг

Вингер должен уметь обыгрывать соперника один в один. Особенно это важно против организованной обороны, когда свободного пространства практически нет.

Скорость

Важна не только максимальная скорость, но и первые несколько метров (взрывная скорость). Если игрок способен резко ускориться после приема мяча, защитнику гораздо сложнее занять правильную позицию.

Завершение атак

Современный вингер обязан забивать. Это одно из главных отличий от классического флангового игрока прошлого. От игрока теперь ждут не только передач в штрафную, но и 10–15 голов за сезон, а от звездных футболистов – и того больше.

Последний пас

Если вингер постоянно обыгрывает соперников, но не создает опасных моментов после этого, его эффективность ограничена. Поэтому важны прострелы, передачи под удар, навесы и передачи в полуфланги.

Прессинг

Современный футбол невозможно представить без работы после потери мяча. Вингер должен знать, когда идти в прессинг на крайнего защитника, когда перекрывать передачу центральному защитнику и когда опускаться ниже.

Оборона

В системе 4-4-2 или 4-5-1 от вингера может требоваться практически полноценная работа полузащитника. Он должен возвращаться за линию мяча и помогать своему фулбеку. Поэтому современный вингер, который не работает без мяча, становится серьезной тактической проблемой для тренера.

Почему вингеры так важны в современном футболе?

Потому что фланг остается одним из лучших способов разрушить компактную оборону. Если команда защищается узко, появляется пространство у боковой линии. Если она расширяется, возникают зоны между защитниками. Вингер способен заставить оборону сделать этот выбор.

Кроме того, именно фланговые футболисты часто создают ситуации численного превосходства. Например, крайний защитник подключается вперед, а вингер смещается внутрь. Сопернику приходится решать, кто будет встречать каждого из них.

Именно поэтому сегодня вингер редко существует изолированно. Он почти всегда является частью треугольника на фланге – вместе с крайним защитником и полузащитником.

А что насчет великих вингеров?

История футбола дала огромное количество игроков, которых можно считать представителями этой позиции.

Стэнли Мэттьюз и Том Финни представляли классическую английскую школу.

Позднее появились Джордж Бест, Райан Гиггз, Луиш Фигу и другие футболисты, которые сделали фланговую игру более универсальной.

Много позже эта эволюция продолжилась с Криштиану Роналду. В начале карьеры португалец был классическим левым вингером – быстрым, техничным, ориентированным на обыгрыш. Затем его роль постепенно сместилась к фланговому бомбардиру, который все чаще атаковал штрафную и завершал эпизоды. На примере Роналду хорошо видно, насколько условной сегодня является граница между вингером, вторым нападающим и центральным форвардом.

Подводя итог можно констатировать: футбол меняется, схемы меняются, требования к игрокам меняются. А необходимость обыграть человека на фланге и создать опасность у чужих ворот никуда не исчезает