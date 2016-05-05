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  • Протасов: «Перед отправлением на чемпионаты Европы и мира нас возили в Мавзолей и в Кремль»

Протасов: «Перед отправлением на чемпионаты Европы и мира нас возили в Мавзолей и в Кремль»

5 мая 2016, 20:17
4

Экс-главный тренер «Днепра», «Кубани» и «Ростова» Олег Протасов поделился воспоминаниями о теоретических занятиях Валерия Лобановского, о том, кто сопровождал сборную СССР во время чемпионата Европы-88, а также о визитах в Мавзолей и Кремль накануне мировых и европейских первенств.

– Нагрузки на сборе перед Евро-88 – самые тяжелые в карьере?

– Тогда вся команда справилась с нагрузками. В 1990-м – нет. На чемпионате мира у футболистов не было сил, свежести, тяги. Тренировки перед первой игрой проводились на высокогорье, и на поле мы еле волочили ноги.

– Засыпали на теориях Лобановского?

– Он выступал на установке, а разбор игры – исключительно по делу. Только нарезки. Зачем лишний раз нас грузить? Обычно после 25–30 минуты игрок забывает, что ты ему в начале сказал.

– Человек из органов сопровождал на Евро?

– Не в курсе, они обычно маскировались. Но вообще у нас была шутка на случай, если обсуждаем то, что нам не нравится. Показывали друг другу на потолок, мол, подслушивают. Но это никого не раздражало. Сами мы не могли ничего поменять. Кстати, перед отправлением на чемпионаты Европы и мира нас возили в Мавзолей и в Кремль. Часто приглашали заслуженных людей, чтобы пообщались с нами. Но нельзя сказать, что по нам прямо танк проехал, что мы боялись. Все-таки не Северной Кореей были. Вот тот тренер семерку от португальцев получил и куда-то пропал – то ли заслали в тюрьму, то ли еще куда. Я просто его лично знаю.

– Откуда?

– У меня в «Ростове» кореец выступал, которого мы никак поймать не могли. Он уедет, а мы не знаем, где он, когда вернется. Неуловимый человек. Нам играть, а его нет. Потом спрашиваю, где был, а он на каких-то сборах со своей страной работал. Шикунов его поисками занимался, и не всегда удачно. А тот тренер как-то во время предсезонки через игрока-корейца ко мне подошел, мы поздоровались. Потом смотрю – плохо выступили. И мне сказали, что неизвестно, жив ли он.

– Кореец всегда находился в отличной форме?

– По-разному. Столько летать и быть всегда готовым – нереально. Но футболист оказался неплохой.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Днепр Кубань (ЛФЛ) Ростов Протасов Олег
Комментарии (4)
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андрей андреев
1462469421
А сейчас куда возят? В церковь?
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Zubo
1462474803
Надо бы восстановить эту традицию, а то сейчас быстро забывают что играют в первую очередь за сборную страны которую они представляют, а только потом за гонорар
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dobrynia
1462503079
Сейчас, наверно, надо по местам боевой славы возить. Пусть посмотрят как деды сражались.
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