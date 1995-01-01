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    Александр Черкес

    #8 | Защитник
    Имя Александр
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Черкес
    Состав Основной
    Родной город Воронеж
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 2 сентября 1976 (46 лет)
    Рост 180
    Вес 77
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