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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Факел
СКА-Хабаровск - Факел: обзор матча 07 мая 2011
СКА-Хабаровск
07.05.2011, суббота, 10:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
1 : 0
Завершен
Факел
6'
И. Бырлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Факел
Желтая карточка
А. Колесников
Замена
Д. Рустан
️️️️
Д. Шестаков
Замена
Э. Янкаускас
️️️️
А. Козлов
Замена
И. Логуа
️️️️
А. Аброскин
Замена
О. Герасименко
️️️️
В. Еремеев
Вторая желтая
Д. Кудинов
Желтая карточка
С. Гаврилов
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Киселев
Желтая карточка
Д. Кудинов
19'
ГОЛ! 1:0!
И. Бырлов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
18
Антон Киселев
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
7
Игорь Бырлов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Протасов
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
19
Алексей Михалев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
44
Денис Клопков
ЦП
21
Дмитрий Шестаков
АП
20
Сергей Хабаров
ПП
32
Андрей Козлов
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
18
Александр Нечаев
ЦП
22
Михаил Мысин
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
Факел
1
Иван Асютин
ВР
6
Павел Свириденко
ЦЗ
7
Ираклий Логуа
ПЗ
27
Александр Бураков
ЦП
17
Дэнис Рустан
ЦП
29
Эдгарас Янкаускас
ЦФ
30
Олег Герасименко
ЦФ
3-2-3-1
40
Козорез
5
Кудинов
5
Нестеренко
13
Семенов
10
Никифоров
26
Балан
7
Бырлов
27
Мурнин
80
Запояска
48
Луценко
4-3-1-2
31
Дьяченко
99
Гаврилов
19
Михалев
2
Колесников
8
Черкес
20
Хабаров
44
Клопков
8
Еремеев
21
Шестаков
11
Аброскин
32
Козлов
18
Киселев
18
Нечаев
18
Нечаев
18
Киселев
21
Шестаков
17
Рустан
17
Рустан
21
Шестаков
32
Козлов
29
Янкаускас
29
Янкаускас
32
Козлов
8
Еремеев
30
Герасименко
30
Герасименко
8
Еремеев
11
Аброскин
7
Логуа
7
Логуа
11
Аброскин
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Факел
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
22
Михаил Мысин
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
27
Александр Бураков
ЦП
1
Иван Асютин
ВР
6
Павел Свириденко
ЦЗ
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
2
Игорь Недорезов
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
22
Александр Яркин
ЦФ
22
Михаил Мысин
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
Остались в запасе
27
Александр Бураков
ЦП
1
Иван Асютин
ВР
6
Павел Свириденко
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Протасов
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча СКА-Хабаровск - Факел
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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