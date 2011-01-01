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    Вячеслав Запояска

    Полузащитник
    Имя Вячеслав
    Отчество Алексеевич
    Фамилия Запояска
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Харьков
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 24 августа 1980 (42 года)
    Рост 170
    Вес 70
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