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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - СКА-Хабаровск
Факел - СКА-Хабаровск: обзор матча 15 сентября 2011
Факел
15.09.2011, четверг, 18:30
Россия. ФНЛ, 28 тур
2 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
72'
Ю. Лайзанс
77'
Ю. Лайзанс
17'
А. Яркин
28'
А. Мурнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - СКА-Хабаровск
Замена
В. Еремеев
️️️️
В. Шишелов
ГОЛ! 2:2!
Ю. Лайзанс
Желтая карточка
С. Голяткин
ГОЛ! 1:2!
Ю. Лайзанс
Замена
В. Никифоров
️️️️
Е. Луценко
Замена
А. Аброскин
️️️️
Д. Кириленко
Желтая карточка
А. Михалев
Замена
А. Нечаев
️️️️
А. Киселев
Замена
Ю. Лайзанс
️️️️
А. Бураков
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
А. Житников
Пенальти не реализован!
В. Шишелов
Желтая карточка
Л. Кантонистов
Желтая карточка
В. Друковский
ГОЛ! 0:2!
А. Мурнин
17'
ГОЛ! 0:1!
А. Яркин
Пас отдал
А. Киселев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
33
Денис Кириленко
ЦП
27
Александр Бураков
ЦП
36
Андрей Акопянц
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
СКА-Хабаровск
40
Антон Козорез
ВР
18
Антон Киселев
ВР
2
Владимир Друковский
ЦЗ
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
8
Кирилл Кочубей
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
80
Вячеслав Запояска
ЦП
3
Сергей Голяткин
АП
22
Александр Яркин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Фельдман
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
17
Дэнис Рустан
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Евгений Шамрин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
18
Александр Нечаев
ЦП
99
Валерий Андроник
ЦП
30
Максим Трусевич
ЦП
3-2-4-1
25
Долха
15
Житников
19
Михалев
5
Эдиев
33
Гапон
43
Логашов
33
Кириленко
36
Акопянц
78
Кантонистов
27
Бураков
55
Шишелов
3-3-1-2
40
Козорез
2
Друковский
5
Кудинов
5
Нестеренко
8
Кочубей
27
Мурнин
80
Запояска
3
Голяткин
48
Луценко
22
Яркин
15
Житников
10
Гаврюк
10
Гаврюк
15
Житников
55
Шишелов
8
Еремеев
8
Еремеев
55
Шишелов
27
Бураков
15
Лайзанс
15
Лайзанс
27
Бураков
33
Кириленко
11
Аброскин
11
Аброскин
33
Кириленко
48
Луценко
10
Никифоров
10
Никифоров
48
Луценко
18
Киселев
18
Нечаев
18
Нечаев
18
Киселев
Остались в запасе
Факел
СКА-Хабаровск
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
17
Дэнис Рустан
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
Главный тренер
Константин Сарсания
99
Валерий Андроник
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Сергей Фельдман
Остались в запасе
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
17
Дэнис Рустан
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
Остались в запасе
99
Валерий Андроник
ЦП
1
Евгений Шамрин
ВР
5
Антон Купчин
ПЗ
26
Даниэль Балан
ПЗ
30
Максим Трусевич
ЦП
Главный тренер
Константин Сарсания
Главный тренер
Сергей Фельдман
Статистика матча Факел - СКА-Хабаровск
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
- : -
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
СКА-Хабаровск
1 : 2
18.10.2026
Волга
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