Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Федор Дьяченко

    #31 | Вратарь
    Имя Федор
    Фамилия Дьяченко
    Состав Без клуба
    Родной город Краснодар
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 4 мая 1988 (34 года)
    Рост 192
    Вес 98
    • Читайте нас: 
    11