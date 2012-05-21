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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
КАМАЗ - Факел
КАМАЗ - Факел: обзор матча 21 мая 2012
КАМАЗ
21.05.2012, понедельник, 18:00
Россия. ФНЛ, группа B, 48 тур
2 : 0
Завершен
Факел
34'
И. Коронов
75'
И. Лукьянов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол КАМАЗ - Факел
Замена
А. Кашиев
️️️️
А. Друзин
Желтая карточка
Р. Хисамов
Замена
М. Сагиров
️️️️
А. Антонюк
Замена
А. Кудряшов
️️️️
А. Денисов
Замена
Д. Авраменко
️️️️
С. Хабаров
ГОЛ! 2:0!
И. Лукьянов
Замена
И. Лукьянов
️️️️
А. Кобялко
Замена
А. Малеев
️️️️
С. Бреев
Замена
Ю. Лайзанс
️️️️
А. Бураков
Желтая карточка
А. Аброскин
Замена
Д. Вакулич
️️️️
Е. Гаврюк
ГОЛ! 1:0!
И. Коронов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
КАМАЗ
98
Дмитрий Абакумов
ВР
5
Антон Пискунов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
13
Рафаэль Хисамов
ЦЗ
27
Станислав Лебамба
ПЗ
16
Александр Антонюк
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
77
Ильдар Ахметзянов
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Клонцак
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
71
Александр Денисов
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
27
Александр Бураков
ЦП
36
Андрей Акопянц
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
КАМАЗ
46
Егор Лунев
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
48
Амир Кашиев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
26
Александр Гайдин
ЦЗ
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
27
Роман Лев
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
9
Дмитрий Вакулич
ЦФ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
4-5-1
98
Абакумов
5
Пискунов
16
Шоркин
13
Хисамов
27
Лебамба
16
Антонюк
30
Друзин
23
Бреев
77
Ахметзянов
14
Коронов
22
Кобялко
4-4-2
31
Дьяченко
99
Гаврилов
71
Денисов
19
Михалев
15
Житников
20
Хабаров
36
Акопянц
44
Клопков
27
Бураков
11
Аброскин
10
Гаврюк
23
Бреев
8
Малеев
8
Малеев
23
Бреев
30
Друзин
48
Кашиев
48
Кашиев
30
Друзин
16
Антонюк
11
Сагиров
11
Сагиров
16
Антонюк
22
Кобялко
9
Лукьянов
9
Лукьянов
22
Кобялко
10
Гаврюк
9
Вакулич
9
Вакулич
10
Гаврюк
71
Денисов
3
Кудряшов
3
Кудряшов
71
Денисов
20
Хабаров
12
Авраменко
12
Авраменко
20
Хабаров
27
Бураков
15
Лайзанс
15
Лайзанс
27
Бураков
Остались в запасе
КАМАЗ
Факел
46
Егор Лунев
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Главный тренер
Владимир Клонцак
26
Александр Гайдин
ЦЗ
27
Роман Лев
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
46
Егор Лунев
ВР
33
Сергей Путилин
ЦЗ
66
Максим Жестоков
ЦЗ
Остались в запасе
26
Александр Гайдин
ЦЗ
27
Роман Лев
ЦП
24
Дмитрий Терновский
ВР
Главный тренер
Владимир Клонцак
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча КАМАЗ - Факел
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
КАМАЗ
- : -
21.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
СКА-Хабаровск
3 : 3
10.10.2026
КАМАЗ
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
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