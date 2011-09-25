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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Факел
Балтика - Факел: обзор матча 25 сентября 2011
Балтика
25.09.2011, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 30 тур
0 : 0
Завершен
Факел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Факел
Замена
Е. Гаврюк
️️️️
В. Шишелов
Желтая карточка
А. Романович
Замена
Ю. Лайзанс
️️️️
Л. Кантонистов
Замена
И. Завалий
️️️️
М. Рафальскис
Замена
А. Гонежуков
️️️️
Ю. Роденков
Замена
А. Блуднов
️️️️
А. Козлов
Желтая карточка
А. Житников
Желтая карточка
А. Зюзинс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
1
Александр Колинько
ВР
85
Михаил Попов
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
22
Евгений Кузнецов
ЦП
18
Максим Рафальскис
ЦП
44
Антон Козлов
ЦП
17
Артурс Зюзинс
ЦП
35
Анатолий Романович
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
93
Юрий Роденков
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Факел
25
Эмилиан Долха
ВР
33
Евгений Гапон
ЛЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
15
Алексей Житников
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
36
Андрей Акопянц
ЦП
78
Любомир Кантонистов
ЦП
44
Денис Клопков
ЦП
20
Сергей Хабаров
ПП
55
Владимир Шишелов
ЦФ
11
Александр Аброскин
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
21
Иван Лапин
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
88
Александр Шубладзе
ЦП
4
Артем Блуднов
ЦП
17
Иван Завалий
ЦФ
20
Азамат Гонежуков
ЦФ
Факел
31
Федор Дьяченко
ВР
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
15
Юрис Лайзанс
АП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
3-5-2
1
Колинько
85
Попов
55
Крючков
3
Плопа
18
Рафальскис
44
Козлов
17
Зюзинс
35
Романович
22
Кузнецов
93
Роденков
8
Сысуев
4-4-2
25
Долха
43
Логашов
15
Житников
19
Михалев
33
Гапон
20
Хабаров
78
Кантонистов
44
Клопков
36
Акопянц
11
Аброскин
55
Шишелов
18
Рафальскис
17
Завалий
17
Завалий
18
Рафальскис
44
Козлов
4
Блуднов
4
Блуднов
44
Козлов
93
Роденков
20
Гонежуков
20
Гонежуков
93
Роденков
55
Шишелов
10
Гаврюк
10
Гаврюк
55
Шишелов
78
Кантонистов
15
Лайзанс
15
Лайзанс
78
Кантонистов
Остались в запасе
Балтика
Факел
88
Александр Шубладзе
ЦП
21
Иван Лапин
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
1
Алексей Рогачев
ВР
Главный тренер
Евгений Перевертайло
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Константин Сарсания
Остались в запасе
88
Александр Шубладзе
ЦП
21
Иван Лапин
ЦЗ
5
Егор Крыштафович
ЦЗ
1
Алексей Рогачев
ВР
Остались в запасе
3
Александр Кудряшов
ЦЗ
27
Александр Бураков
ЦП
31
Федор Дьяченко
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Евгений Перевертайло
Главный тренер
Константин Сарсания
Статистика матча Балтика - Факел
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
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Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
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