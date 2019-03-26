Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Евгений Перевертайло

    Тренер
    Имя Евгений
    Отчество Николаевич
    Фамилия Перевертайло
    Команда Муром
    Гражданство Россия
    Дата рождения 23 июня 1955
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Муром 20 12 5 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    16.07.2022 Муром 1 : 2 Текстильщик
    24.07.2022 Знамя Труда 0 : 0 Муром
    30.07.2022 Муром 5 : 0 Торпедо Вл
    06.08.2022 Спартак К 0 : 2 Муром
    10.08.2022 Муром 1 : 0 Тверь
    14.08.2022 Динамо Вг 3 : 2 Муром
    21.08.2022 Муром 5 : 0 Торпедо-2
    27.08.2022 Химик 1 : 2 Муром
    04.09.2022 Муром 2 : 0 Динамо-2
    06.11.2022 Чертаново 2 : 1 Муром
    22.09.2022 Муром 1 : 0 Знамя Труда
    26.09.2022 Торпедо Вл 1 : 4 Муром
    02.10.2022 Муром 1 : 0 Спартак К
    08.10.2022 Тверь 0 : 0 Муром
    15.10.2022 Муром 1 : 0 Динамо Вг
    20.10.2022 Торпедо-2 1 : 0 Муром
    24.10.2022 Муром 0 : 0 Химик
    30.10.2022 Динамо-2 0 : 2 Муром
    10.09.2022 Муром 4 : 2 Чертаново
    13.11.2022 Текстильщик 2 : 0 Муром
    • Читайте нас: 
    11