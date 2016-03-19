Газизов: «Радует, что в ворота «Уфы» хоть пенальти не поставили»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвел итоги матча 21-го тура РФПЛ против «Динамо».

– После поражения от «Локомотива» вы призвали судей не помогать московским командам. Сегодня вопросы к арбитру есть?

– Нет, все нормально. Пенальти не поставили в ворота «Уфы» – уже радует. Уже шаг вперед.

– Каков кредит доверия к главному тренеру Перевертайло?

– Результаты должны быть лучше. Понимаю, что команда не играет в комбинационный футбол. Это не очень нравится зрителям. Мы находимся в такой ситуации, когда все еще поправимо. Надо двигаться вперед. Нас ждут девять игр. Каждая из них как финал.

– Пока верите в Перевертайло?

– Да.