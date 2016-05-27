Газизов: «Знал, что у Томарова все получится»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал о том, когда в клубе появится главный тренер.

«Как я оцениваю работу Перевертайло? Большое спасибо Евгению Николаевичу за то, что принял команду в очень сложный момент, – он многому нас научил. Перед его приходом мы занимали последнее место в таблице, набрав в 12 матчах семь очков, а затем дела наладились. Решение расстаться с Перевертайло было совместным, инициатива исходила от тренера. Он принес себя в жертву ради командного результата, и такой ход сработал.

Томаров? Сергей Александрович – продукт башкирского футбола, работал в клубе при всех тренерах, набрался опыта. Я знал, что у Томарова все получится. В помощниках у него был наш бывший игрок Вильям. Штаб смог вывести команду из кризиса, сохранил место в премьер-лиге. Он профессионал, был готов к вызову и принял его достойно. Кто будет тренером «Уфы»? Рассматриваем несколько тренеров, и одним из них является Томаров. С главным тренером определимся в течении 10 – 14 дней», – считает Газизов.

По итогам прошедшего сезона «Уфа» заняла 12-е место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.