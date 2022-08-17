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Сергей Томаров
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Сергей Томаров
Тренер
Имя
Сергей
Отчество
Александрович
Фамилия
Томаров
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 мая 1982
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Россия. Первая лига 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Молодежное первенство 2015/2016
Россия. Премьер-лига 2015/2016
Россия. Молодежное первенство 2014/2015
Команда
Игр
Побед
Поражений
Ничьих
Уфа
5
2
2
1
Матчи в этом турнире
Дата
Матч
17.07.2022
Кубань
2 : 0
Уфа
23.07.2022
Уфа
2 : 1
Волга
01.08.2022
Рубин
0 : 0
Уфа
07.08.2022
Уфа
1 : 3
Алания
13.08.2022
Велес
0 : 2
Уфа
17 августа 2022
11:55
Газизов: «Тренер Томаров уходит из «Уфы», но это не отставка»
09:49
«Уфа» подтвердила, что у команды будет новый главный тренер
16 июня 2022
07:48
«Уфа» назначила нового тренера
17 декабря 2018
21:36
Кириченко и Томаров получили лицензии Pro
3
11 декабря 2018
09:37
Бывший главный тренер «Уфы» Томаров возглавил аналитический отдел клуба
1
13 ноября 2018
06:20
Томаров вернется к работе после получения категории PRO
1
7 ноября 2018
15:22
Гендиректор «Уфы»: «Томаров сам попросил об отставке. Кириченко скоро избавим от приставки и.о.»
5
13:56
Томаров ушел в отставку с поста главного тренера «Уфы». Командой будет руководить Кириченко
12
25 октября 2018
11:15
Томаров: «Рейнджерс» грамотно действует в атаке. «Спартаку» будет непросто»
23 октября 2018
13:54
Фото
«Уфа» пошутила на тему нового главного тренера «Спартака»
22
16 сентября 2018
11:53
Гендиректор «Уфы»: «Доверяем Томарову. Сейчас неправильно кого-то обвинять»
1
15 сентября 2018
20:56
Томаров попросил журналистов не задавать ему вопросов после разгрома от ЦСКА
9
3 сентября 2018
07:15
Томаров: «Не допусти мы ошибки, «Ахмату» было бы сложнее забивать мячи»
1
30 августа 2018
20:57
Томаров: «Для дебюта в Европе «Уфа» выступила неплохо»
6
24 августа 2018
10:40
Томаров: «Почерк Семака в «Зените» уже просматривается»
4
22 августа 2018
08:16
Тренер «Уфы» Томаров: «Раньше «Рейнджерс» много забивал и пропускал. Сейчас они очень организованно играют в обороне»
17 августа 2018
09:52
Тренер «Уфы» Томаров: «Подсознательно все уже готовились к дополнительному времени»
6
9 августа 2018
07:16
Томаров: «Рассчитываем только на положительный исход матча с «Прогрессом»
3
26 июля 2018
11:34
Гендиректор «Уфы»: «Мы вырастили Томарова и полностью ему доверяем»
13 июня 2018
15:35
Фото
Томаров – новый главный тренер «Уфы»
8
10 июня 2018
13:12
«Уфа» еще не определилась с тренером. Клуб выбирает между Евсеевым и Томаровым
7
28 мая 2018
15:31
Томаров станет новым главным тренером «Уфы»
6
13 декабря 2016
20:10
Семак – один из кандидатов на пост главного тренера «Уфы»
14
6 декабря 2016
15:49
Томаров может сменить Гончаренко на посту главного тренера «Уфы»
3
27 мая 2016
06:11
Газизов: «Знал, что у Томарова все получится»
1
22 мая 2016
15:58
Газизов: «У Томарова очень хорошие шансы остаться главным тренером «Уфы»
1
19 мая 2016
22:38
Гордеев ведет переговоры с «Уфой»
9
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