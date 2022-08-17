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    Сергей Томаров

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Александрович
    Фамилия Томаров
    Гражданство Россия
    Дата рождения 25 мая 1982
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Уфа 5 2 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.07.2022 Кубань 2 : 0 Уфа
    23.07.2022 Уфа 2 : 1 Волга
    01.08.2022 Рубин 0 : 0 Уфа
    07.08.2022 Уфа 1 : 3 Алания
    13.08.2022 Велес 0 : 2 Уфа
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