Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Гендиректор «Уфы»: «Томаров сам попросил об отставке. Кириченко скоро избавим от приставки и.о.»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об уходе Сергея Томарова с поста главного тренера команды. По его словам, Дмитрий Кириченко, назначенный исполняющим обязанности, скоро официально станет новым тренером уфимцев.

    «Сергей Томаров сам попросил об отставке. Подумали и решили еe принять. Он остаeтся в системе клуба. Сейчас уйдeт в отпуск, а потом в другой должности будет работать в клубе.

    Что касается Дмитрия Кириченко, то, когда он был помощником в штабе. Прослеживалось решение сделать его главным, если у Сергея Александровича что-то пойдeт не так. Он поддержит начатое дело. Это плановое решение, ничего нового не произошло. Продолжаем работать, верим в команду. Уверен, что изменим ситуацию. Кириченко будет полноценным тренером, в скором времени от приставки и.о. он избавится.

    Слухи про Юрана и Скрипника? Мы нового тренера искать не намерены. Им будет Кириченко», – сказал Газизов.

    После 13-ти туров «Уфа» набрала 11 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.11.2018 15:22
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 ноября 2018, 18:11

      Обычно говорят "попросили".

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3502

      FRZZ 7 ноября 2018, 17:04

      Поменяли шило на мыло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      Муруал 7 ноября 2018, 16:46

      У Кириченко,также,как и у Томарова нет опыта работы в роли главного тренера.Справится ли в кризисной ситуации?Впрочем,Семак был до Уфы тоже без опыта главного тренера.Пожелаем успехов Кириченко,тренерской прозорливости и помочь Уфе остаться в РФПЛ.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +577

      semm > Муруал 8 ноября 2018, 13:29

      Кириченко пару лет назад мылился в Ростове на ГТ,но тогда не срослось у него..
      Теперь наверное пора..
      Удачи мужику!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2591

      Ral13 7 ноября 2018, 16:36

      Ну не знаю, если есть цель оставаться в первой шестёрке, может стоило бы тренера более опытного приглашать?. Но в любом случае, желаю удачи, успехов и немного везения новому гл. тренеру Уфы.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 