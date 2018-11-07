Гендиректор «Уфы»: «Томаров сам попросил об отставке. Кириченко скоро избавим от приставки и.о.»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал об уходе Сергея Томарова с поста главного тренера команды. По его словам, Дмитрий Кириченко, назначенный исполняющим обязанности, скоро официально станет новым тренером уфимцев.

«Сергей Томаров сам попросил об отставке. Подумали и решили еe принять. Он остаeтся в системе клуба. Сейчас уйдeт в отпуск, а потом в другой должности будет работать в клубе.

Что касается Дмитрия Кириченко, то, когда он был помощником в штабе. Прослеживалось решение сделать его главным, если у Сергея Александровича что-то пойдeт не так. Он поддержит начатое дело. Это плановое решение, ничего нового не произошло. Продолжаем работать, верим в команду. Уверен, что изменим ситуацию. Кириченко будет полноценным тренером, в скором времени от приставки и.о. он избавится.

Слухи про Юрана и Скрипника? Мы нового тренера искать не намерены. Им будет Кириченко», – сказал Газизов.

После 13-ти туров «Уфа» набрала 11 очков и занимает предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.