Тренер «Урала» поделился эмоциями от победы над «Рубином»

Главный тренер «Урала» Сергей Томаров остался доволен игрой команды в домашнем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Рубином» (1:0).
«Каждая игра – новые эмоции. Сегодня было легче, чем в предыдущих матчах, потому что играли дома. Эмоции переполняют. Хотим насладиться этим моментом.
Перед каждым матчем изучаем слабые стороны соперника, в этот раз было решено сыграть в одного форварда, а не в двух, как было с «Сочи». Не до конца понимали, в каком составе выйдет соперник, так как это Кубок России и есть ротация», – сказал Томаров.
- Единственный гол в матче забил Тимур Аюпов на 45+3-й минуте.
- На первом этапе полуфинала Пути регионов «Урал» сыграет с «Локомотивом», «Спартаком» или «Ахматом». Жеребьевка этой стадии пройдет сегодня и начнется в 22:30 мск.
Источник: «Матч ТВ»