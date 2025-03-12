Тренер «Урала» поделился эмоциями от победы над «Рубином»

Главный тренер «Урала» Сергей Томаров остался доволен игрой команды в домашнем матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России с «Рубином» (1:0).

«Каждая игра – новые эмоции. Сегодня было легче, чем в предыдущих матчах, потому что играли дома. Эмоции переполняют. Хотим насладиться этим моментом.

Перед каждым матчем изучаем слабые стороны соперника, в этот раз было решено сыграть в одного форварда, а не в двух, как было с «Сочи». Не до конца понимали, в каком составе выйдет соперник, так как это Кубок России и есть ротация», – сказал Томаров.