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  • Томаров: «Рассчитываем только на положительный исход матча с «Прогрессом»

Томаров: «Рассчитываем только на положительный исход матча с «Прогрессом»

9 августа 2018, 07:16
3

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров рассказал о сильных сторонах «Прогресса» – соперника по матчам третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

«У соперника очень боевая команда со средним возрастом примерно 25-26 лет. Футболисты находятся в самом расцвете сил. Они в каждом матче выходят и бьются, стараются играть вперед, делают много вертикальных передач и совершают подборы, борются за каждый мяч.

Наверное, это им помогает в каждой игре. Они прошли уже двух довольно непростых соперников. Все эти факторы мы учитывали, чтобы нейтрализовать все сильные стороны соперника.

Процентов на 70 основной состав на игру сформирован, но есть много нюансов, от которых будет зависеть окончательный вариант стартового состава.

Что касается того, с кем хотели бы сыграть в следующем раунде, если пройдем, то ни о чем таком пока не думаем. Все мысли только о следующей игре с клубом «Прогресс».

Это непростой соперник. Нам будет крайне сложно, но мы рассчитываем только на положительный исход», – сказал Томаров.

Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» – «Прогресс» состоится в четверг, 9 августа в 17:00 по московскому времени.

Источник: ФК «Уфа»
Лига Европы Уфа Прогрес Томаров Сергей
Комментарии (3)
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Рубик Докоян
1533788455
Свой расчёт на положительный исход матча надо будет не словами , а игрой обеспечить.
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_Marqella_
1533807029
ничья будет сегодня ))
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