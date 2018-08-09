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    Томаров: «Рассчитываем только на положительный исход матча с «Прогрессом»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров рассказал о сильных сторонах «Прогресса» – соперника по матчам третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

    «У соперника очень боевая команда со средним возрастом примерно 25-26 лет. Футболисты находятся в самом расцвете сил. Они в каждом матче выходят и бьются, стараются играть вперед, делают много вертикальных передач и совершают подборы, борются за каждый мяч.

    Наверное, это им помогает в каждой игре. Они прошли уже двух довольно непростых соперников. Все эти факторы мы учитывали, чтобы нейтрализовать все сильные стороны соперника.

    Процентов на 70 основной состав на игру сформирован, но есть много нюансов, от которых будет зависеть окончательный вариант стартового состава.

    Что касается того, с кем хотели бы сыграть в следующем раунде, если пройдем, то ни о чем таком пока не думаем. Все мысли только о следующей игре с клубом «Прогресс».

    Это непростой соперник. Нам будет крайне сложно, но мы рассчитываем только на положительный исход», – сказал Томаров.

    Матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Уфа» – «Прогресс» состоится в четверг, 9 августа в 17:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Уфа»

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    09.08.2018 07:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5497

      _Marqella_ 9 августа 2018, 12:30

      ничья будет сегодня ))

      1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > _Marqella_ 9 августа 2018, 18:43

      Успел только на второй тайм при счёте 1:0. Повели 2:0, но пропустив один, осложнили себе ответный матч. Но ещё играть 10 минут, посмотрим кто забьёт или на этом и остановятся...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 августа 2018, 07:20

      Свой расчёт на положительный исход матча надо будет не словами , а игрой обеспечить.

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