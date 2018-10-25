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    Томаров: «Рейнджерс» грамотно действует в атаке. «Спартаку» будет непросто»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров оценил соперника «Спартака» по третьему туру Лиги Европы «Рейнджерс». Уфимцы уступили шотландскому клубу по сумме двух матчей (0:1 и 1:1) в квалификационном раунде турнира.

    «Команда при Джеррарде стала более организованной. Особенно это касается игры в обороне. И в чемпионате Шотландии, и в Лиге Европы они мало пропускают. Это заметно на фоне прошлого сезона.

    При игре в атаке «Рейнджерс» действует достаточно грамотно, поэтому любой команде с ними будет непросто. Особенно на выезде при фантастической поддержке переполненной домашней арены шотландцев», – сказал Томаров.

    Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Рейнджерс» – «Спартак» пройдет в четверг, 25 октября, в 22:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: «Известия»

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    25.10.2018 11:15
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