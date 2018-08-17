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  • Тренер «Уфы» Томаров: «Подсознательно все уже готовились к дополнительному времени»

Тренер «Уфы» Томаров: «Подсознательно все уже готовились к дополнительному времени»

17 августа 2018, 09:52
6

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров назвал концовку ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Прогресом» из Люксембурга очень нервной.

«Очень нервная игра, особенно концовка. Подсознательно все уже готовились к дополнительному времени. Я уже думал использовать четвертую замену.

Думаю, футбольный бог нас отблагодарил за старания и желание пройти дальше. В матче с «Краснодаром» команда пропустила в концовке, теперь – забила.

Выпуская Кротова на замену, попросил его открываться за спины защитников. В концовке соперник подустал, и мы хотели этим воспользоваться. Здорово, что Слава прорвался по флангу и выполнил передачу, которую замкнул Пауревич», – рассказал Томаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Прогрес» – «Уфа» завершился со счетом 2:2 (первая игра – 1:2). В следующем раунде российская команда встретится с шотландскими «Рейнджерс».

«Уфа» снова спаслась на последней минуте в Лиге Европы. Вот это характер

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Уфа Прогрес Кротов Вячеслав Пауревич Иван Томаров Сергей
Комментарии (6)
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Cromathaar
1534489639
Ты смотри, а этому кажется игра Уфы понравилась. Уникум.
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zigbert
1534489940
Надо же на последней секунде доп. времени. Редко такое бывает.
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Gullit 76
1534491598
Теперь экзамен от Рейнджерс - и всё в порядке!Уфа уже программу минимум выполнила,так-что теперь только вверх.Удачи!
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OfaZavr
1534495222
молодцы, но главный бой еще впереди. нужно к нему подойти во всеоружии там будет еще труднее. удачи Уфе!
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Нас Много
1534495493
Вот пройдёте Рейнджерс - будет чем гордиться. Команда РПЛ с трудом проходит команду из Люксембурга. Профессионалы, блин. Вам не стыдно?
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ArReal
1534498023
Подсознательно готовились к доп. времени с командой с Люксембурга?Да х.ли Вы там вообще тогда забыли? готовьте вазелин - Рейнджерс едет!
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