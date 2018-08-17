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    Тренер «Уфы» Томаров: «Подсознательно все уже готовились к дополнительному времени»

    Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров назвал концовку ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Прогресом» из Люксембурга очень нервной.

    «Очень нервная игра, особенно концовка. Подсознательно все уже готовились к дополнительному времени. Я уже думал использовать четвертую замену.

    Думаю, футбольный бог нас отблагодарил за старания и желание пройти дальше. В матче с «Краснодаром» команда пропустила в концовке, теперь – забила.

    Выпуская Кротова на замену, попросил его открываться за спины защитников. В концовке соперник подустал, и мы хотели этим воспользоваться. Здорово, что Слава прорвался по флангу и выполнил передачу, которую замкнул Пауревич», – рассказал Томаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Прогрес» – «Уфа» завершился со счетом 2:2 (первая игра – 1:2). В следующем раунде российская команда встретится с шотландскими «Рейнджерс».

    «Уфа» снова спаслась на последней минуте в Лиге Европы. Вот это характер

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.08.2018 09:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5858

      AtticusFinch 17 августа 2018, 12:27

      Подсознательно готовились к доп. времени с командой с Люксембурга?Да х.ли Вы там вообще тогда забыли? готовьте вазелин - Рейнджерс едет!

      -2
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 17 августа 2018, 11:44

      Вот пройдёте Рейнджерс - будет чем гордиться. Команда РПЛ с трудом проходит команду из Люксембурга. Профессионалы, блин. Вам не стыдно?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 августа 2018, 11:40

      молодцы, но главный бой еще впереди. нужно к нему подойти во всеоружии там будет еще труднее. удачи Уфе!

      4
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 17 августа 2018, 10:39

      Теперь экзамен от Рейнджерс - и всё в порядке!Уфа уже программу минимум выполнила,так-что теперь только вверх.Удачи!

      3
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      Рейтинг: +100735

      zigbert 17 августа 2018, 10:12

      Надо же на последней секунде доп. времени. Редко такое бывает.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 17 августа 2018, 10:07

      Ты смотри, а этому кажется игра Уфы понравилась. Уникум.

      1
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