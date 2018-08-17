Тренер «Уфы» Томаров: «Подсознательно все уже готовились к дополнительному времени»

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров назвал концовку ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги Европы с «Прогресом» из Люксембурга очень нервной.

«Очень нервная игра, особенно концовка. Подсознательно все уже готовились к дополнительному времени. Я уже думал использовать четвертую замену.

Думаю, футбольный бог нас отблагодарил за старания и желание пройти дальше. В матче с «Краснодаром» команда пропустила в концовке, теперь – забила.

Выпуская Кротова на замену, попросил его открываться за спины защитников. В концовке соперник подустал, и мы хотели этим воспользоваться. Здорово, что Слава прорвался по флангу и выполнил передачу, которую замкнул Пауревич», – рассказал Томаров в эфире телеканала «Матч ТВ».

Ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Прогрес» – «Уфа» завершился со счетом 2:2 (первая игра – 1:2). В следующем раунде российская команда встретится с шотландскими «Рейнджерс».

«Уфа» снова спаслась на последней минуте в Лиге Европы. Вот это характер