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    «Уфа» снова спаслась на последней минуте в Лиге Европы. Вот это характер


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    Голосов: 1
    16.08.2018 20:24
    Удивительный новичок в еврокубках.

    В первом раунде «Уфе» выпало играть с «Домжале», и тогда дома российская команда сыграла вничью 0:0, а на выезде ближе к концу матча уступала 0:1. Спас словенец Боян Йокич, точно пробивший из-за пределов штрафной на 87-й минуте – 1:1, и «Уфа» прошла дальше. Словенский футболист выбил словенский клуб, времени отыграться уже не оставалось.

    Помучилась «Уфа» и с люксембургским «Прогресом» в следующем раунде. Дома наши вели 2:0, но все же пропустили – с 2:1 ехать на выезд куда неприятнее. Уже на первых минутах ответной встречи уфимцы забили сами себе (Аликин), но сумели сравнять счет во втором тайме (Пауревич). Хозяева снова реализовали момент, а затем упустили еще уйму. Матч так и катился к овертайму, но «Уфе» удалась контратака, в которой на прострел Кротова откликнулся все тот же Пауревич – дубль и спасительные 2:2.

    В следующем раунде, уже последнем перед групповым этапом, «Уфа» встретится с «Рейнджерс» или «Марибором». В Уфу может приехать Стивен Джеррард, который тренирует сейчас «Рейнджерс». Первый матч шотландцы выиграли 3:1.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РФПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 1
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +582

      lNeTl 17 августа 2018, 17:12

      Беленов просто умница,если б не вратарь,всасали бы по полной программе.

      1
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 17 августа 2018, 01:05

      Красавцы! Удачи в следующем раунде! Питер с вами!

      2
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Mariner 17 августа 2018, 14:21

      И вся адекватная Россия!!!

      1
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