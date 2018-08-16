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  • «Уфа» снова спаслась на последней минуте в Лиге Европы. Вот это характер

«Уфа» снова спаслась на последней минуте в Лиге Европы. Вот это характер

В первом раунде «Уфе» выпало играть с «Домжале», и тогда дома российская команда сыграла вничью 0:0, а на выезде ближе к концу матча уступала 0:1. Спас словенец Боян Йокич, точно пробивший из-за пределов штрафной на 87-й минуте – 1:1, и «Уфа» прошла дальше. Словенский футболист выбил словенский клуб, времени отыграться уже не оставалось.

Помучилась «Уфа» и с люксембургским «Прогресом» в следующем раунде. Дома наши вели 2:0, но все же пропустили – с 2:1 ехать на выезд куда неприятнее. Уже на первых минутах ответной встречи уфимцы забили сами себе (Аликин), но сумели сравнять счет во втором тайме (Пауревич). Хозяева снова реализовали момент, а затем упустили еще уйму. Матч так и катился к овертайму, но «Уфе» удалась контратака, в которой на прострел Кротова откликнулся все тот же Пауревич – дубль и спасительные 2:2.

В следующем раунде, уже последнем перед групповым этапом, «Уфа» встретится с «Рейнджерс» или «Марибором». В Уфу может приехать Стивен Джеррард, который тренирует сейчас «Рейнджерс». Первый матч шотландцы выиграли 3:1.

Лига Европы Лига Европы Прогрес Уфа Йокич Боян Пауревич Иван
Комментарии (3)
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Mariner
1534457120
Красавцы! Удачи в следующем раунде! Питер с вами!
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lNeTl
1534515151
Беленов просто умница,если б не вратарь,всасали бы по полной программе.
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