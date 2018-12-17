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    Кириченко и Томаров получили лицензии Pro

    Главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко совместно со своим предшественником Олегом Томаровым получил лицензию категории Pro. Это высший уровень тренерской сертификации в России.

    «Главный тренер ФК «Уфа» Дмитрий Кириченко и руководитель аналитического отдела Сергей Томаров успешно сдали выпускные экзамены на получение тренерской лицензии категории Pro!» – гласит сообщение клуба.

    Уфимцы в РПЛ идут в зоне переходных матчей.

    Источник: Твиттер «Уфы»

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    17.12.2018 21:36
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +41692

      zigbert 5 часов назад

      Теперь надо засучить рукава и браться за дело с новыми мыслями и новыми идеями.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +29

      Sergey_666 17 часов назад

      А теперь вопрос: какого хрена команду Уфу тренировал в РПЛ тренер, у которого нет категории Про ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39131

      Рубик Докоян 17 часов назад

      Поздравляю ребят. Пополнение тренерскому отряду прибыло.

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