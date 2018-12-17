Кириченко и Томаров получили лицензии Pro

Теперь надо засучить рукава и браться за дело с новыми мыслями и новыми идеями.
Главный тренер «Уфы» Дмитрий Кириченко совместно со своим предшественником Олегом Томаровым получил лицензию категории Pro. Это высший уровень тренерской сертификации в России.
«Главный тренер ФК «Уфа» Дмитрий Кириченко и руководитель аналитического отдела Сергей Томаров успешно сдали выпускные экзамены на получение тренерской лицензии категории Pro!» – гласит сообщение клуба.
Уфимцы в РПЛ идут в зоне переходных матчей.