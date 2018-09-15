Томаров попросил журналистов не задавать ему вопросов после разгрома от ЦСКА

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3). В конце комментария Томаров попросил журналистов не задавать ему вопросов.

«В первом тайме, на мой взгляд, играли неплохо, были моменты, которые должны были реализовывать, в конце пропустили необязательный гол. Он никоим образом не сказался на начале второго тайма, потому что был перерыв, ребята адекватно восприняли, продолжали гнуть свою линию, атаковали, прессинговали. Пропустили две контратаки, затем счет стал крупным, после этого игра прекратились.

Теперь к вам, журналистам, большая просьба: если есть возможность, обойтись без вопросов. Если это возможно, я был бы очень вам благодарен, – сказал Томаров.

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