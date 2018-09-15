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  • Томаров попросил журналистов не задавать ему вопросов после разгрома от ЦСКА

Томаров попросил журналистов не задавать ему вопросов после разгрома от ЦСКА

15 сентября 2018, 20:56
9

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3). В конце комментария Томаров попросил журналистов не задавать ему вопросов.

«В первом тайме, на мой взгляд, играли неплохо, были моменты, которые должны были реализовывать, в конце пропустили необязательный гол. Он никоим образом не сказался на начале второго тайма, потому что был перерыв, ребята адекватно восприняли, продолжали гнуть свою линию, атаковали, прессинговали. Пропустили две контратаки, затем счет стал крупным, после этого игра прекратились.

Теперь к вам, журналистам, большая просьба: если есть возможность, обойтись без вопросов. Если это возможно, я был бы очень вам благодарен, – сказал Томаров.

В ЦСКА очередные травмы. Да, опять

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Уфа Томаров Сергей
Комментарии (9)
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prezent2017
1537034715
Физруку надо писать заявление по собственному, пока не выгнали.
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DOCTOR PENALTY
1537036849
Надо знать свой уровень, занимать своё место.
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vladik12
1537041208
"Уфа" что, на вылет собралась? Зовите условного Тарханова, пока не поздно!
Ответить
Кlaksvikar Ittrotarselag
1537045791
А к нему вопросов нет. Есть вопросы к Газизову по поводу странного тренерского назначения.
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Фотон
1537059146
Если Томаров будет продолжать тренировать клуб, то к гадалке ходить не надо - Уфа первый претендент на вылет.
Ответить
zigbert
1537113166
Неприятное поражение.
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