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    Томаров попросил журналистов не задавать ему вопросов после разгрома от ЦСКА

    Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров поделился мнением о матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3). В конце комментария Томаров попросил журналистов не задавать ему вопросов.

    «В первом тайме, на мой взгляд, играли неплохо, были моменты, которые должны были реализовывать, в конце пропустили необязательный гол. Он никоим образом не сказался на начале второго тайма, потому что был перерыв, ребята адекватно восприняли, продолжали гнуть свою линию, атаковали, прессинговали. Пропустили две контратаки, затем счет стал крупным, после этого игра прекратились.

    Теперь к вам, журналистам, большая просьба: если есть возможность, обойтись без вопросов. Если это возможно, я был бы очень вам благодарен, – сказал Томаров.

    В ЦСКА очередные травмы. Да, опять

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.09.2018 20:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 16 сентября 2018, 18:52

      Неприятное поражение.

      2
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 16 сентября 2018, 03:52

      Если Томаров будет продолжать тренировать клуб, то к гадалке ходить не надо - Уфа первый претендент на вылет.

      2
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 16 сентября 2018, 00:09

      А к нему вопросов нет. Есть вопросы к Газизову по поводу странного тренерского назначения.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8832

      vladik12 15 сентября 2018, 22:53

      "Уфа" что, на вылет собралась? Зовите условного Тарханова, пока не поздно!

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > vladik12 15 сентября 2018, 23:56

      Черевченко вроде не занят!!! С ним Балтика не продлила соглашение и где теперь Балтика?!?!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > vladik12 16 сентября 2018, 14:24

      А теперь обоснуй свой минус?
      Расскажу тебе, если ты не в курсе. Черевченко года 1,5 назад возглавил Балтику которая в ФНЛ шла на последнем месте, а в прошлом сезоне боролся за выход в РПЛ. В этом сезоне у Балтике другой тренер и посмотри на каком она месте! Можешь ещё минус поставить.

      -1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 > Отчаянный Пердун 16 сентября 2018, 14:28

      Спасибо, что разрешил).

      -1
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      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 15 сентября 2018, 21:40

      Надо знать свой уровень, занимать своё место.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 15 сентября 2018, 21:05

      Физруку надо писать заявление по собственному, пока не выгнали.

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