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    В ЦСКА очередные травмы. Да, опять


    3.2
    Голосов: 30
    15.09.2018 17:15
    Да сколько уже можно!

    ЦСКА в новом сезоне – странный предмет. От прошлогодних армейцев не осталось практически ничего. Ушли братья Березуцкие, Игнашевич, Миланов, Натхо, Вернблум. Из пришедших Бийола, Влашича, Магнуссона, Бекао и Эрнандеса главный тренер Гончаренко сколотил новую команду. С результатом пока сложности. До игры с «Арсеналом» команда набрала всего два очка.

    К игровым проблемам добавилась еще одна – травмы. В матче за Суперкубок России получил повреждение Алан Дзагоев. У полузащитника сборной России диагностировали травму икроножной мышцы, которая выбила его из строя на 3-4 недели. Во встрече с «Крыльями Советов» поле вынужденно покинул Хетаг Хосонова. У 20-летнего футболиста выявлено повреждение пятой плюсневой кости правой стопы. Итог – операция и отдых от футбола на два месяца.

    В матче с «Арсеналом» травмировался Георгий Щенников. Защитник ушел с поля на 30-й минуте, а его место занял Федор Чалов. Из-за дисквалификации Набабкина возникла забавная ситуация – в запасе у ЦСКА не оказалось защитников.

    Во втором тайме с подозрением на травму с поля ушел Никола Влашич. Зато снова забил и даже отдал голевой пас Абель Эрнандес.

    Осень красно-синие встретили на восьмом месте, но с солидным пополнением – в команду перешли несколько интересных игроков. Вот только старая проблема никуда не делась: в гостевой игре с «Уфой» Виктор Гончаренко сделал целых две замены уже к 25-й минуте. Обе, как вы догадались, из-за травм своих футболистов: форвард Абель Эрнандес потянул мышцы паха – его унесли на носилках, а мышечное повреждение получил защитник Хердур Магнуссон.

    ЦСКА, что происходит?

    Онлайн матча «Уфа» – ЦСКА

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ПФК ЦСКА
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 30
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    Комментарии29
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 16 сентября 2018, 19:40

      медштаб гнать поганой метлой....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +211

      х** вам всем 16 сентября 2018, 17:08

      Чуть-чуть ещё им сыграться и в лиге чемпионов может возникнуть много вопросов

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 16 сентября 2018, 10:44

      ЦСКА получает всё новые и новые проблемы и с успехом их преодолевает

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 16 сентября 2018, 02:03

      Ну блин, играют не плохо, забивают много , не было бы травм вообще можно было расчитывать на хороший результат в сезоне

      5
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      Рейтинг: +77

      red-white-forever 16 сентября 2018, 01:56

      вот как они это делают??? в шоке! красавцы. Ганчар крут. молчу больше, а то свои прибьют

      11
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    • ...
      Рейтинг: +715

      Mario84 15 сентября 2018, 21:13

      Бьются и не жалеют себя.

      4
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 15 сентября 2018, 19:34

      Поражен конями,травмы?не слышали!молодцы парни.успехов в лч ребят

      11
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 15 сентября 2018, 19:11

      тем не менее, цска за 2 игры наколотили полудублем больше, чем мы за все игры

      9
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      Рейтинг: +986

      Mirak92 > piligrim1986 15 сентября 2018, 19:35

      Я тоже удивлен,аномалия)

      3
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      Рейтинг: +14266

      Skull_Boy 15 сентября 2018, 18:31

      Ххахахахаах, скопировал статью, хотя это уже было, автор лось

      4
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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 15 сентября 2018, 18:27

      Тренера по физподготовке надо увольнять. Если в РПЛ ещё можно что-то намудрить с заменами, то в Лиге чемпионов так играть непозволительно.

      4
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      ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 > BRO_football 15 сентября 2018, 19:37

      Ребята просто под огонь прыгают.тренер не причем

      0
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