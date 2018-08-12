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    Бывший полузащитник ЦСКА возглавил сборную. И все еще играет сам


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    Голосов: 3
    12.08.2018 23:00
    Хонда успевает все.

    Что случилось?

    Японский полузащитник Кейсуке Хонда завершил выступление в сборной после чемпионата мира. Недавно он подписал контракт с австралийским клубом «Мельбурн Виктори». На этом игрок не остановился и перезагрузил международную карьеру в новом статусе. Параллельно с игрой в Австралии Хонда будет работать генеральным менеджером сборной Камбоджи. С совмещением проблем не возникнет, потому что японцу разрешили давать все указания по видеосвязи. Кажется, из-за подготовки, тренировок и матчей у него не остается времени даже на сон.

    Все не просто так

    Еще в 2016 году Кейсуке Хонда открыл в столице Камбоджи футбольную академию, а до этого занимался австралийским клубом «Хорн», где выкупил 49% акций. Теперь – новый вызов. «Я в Камбодже. Это одна из главных стран Азии. Побываю во многих местах», – рассказал сам Хонда о своем назначении. При этом его новый клуб знал о переговорах Хонды и добавлении в карьерный статус. Говорят, что японец сможет без проблем избежать пропуска матчей, но ему придется покидать расположение команды во время пауз на игры сборных.

    Камбодже предстоит сыграть с Малайзией, Мьянмой и Вьетнамом на чемпионате АСЕАН. Турнир стартует в ноябре.

    Важные факты

    • Месяц назад Кейсуке Хонда и Уилл Смит запустили проект, который будет помогать проектам перспективных людей из США и других стран. Важная цифра бюджета – 100 миллионов долларов. При помощи интервью Хонда сам решит, кому достанется хотя бы часть этих денег. «Этим я надеюсь изменить жизнь людей в США, Японии и других странах», – рассказывал Хонда.

    • Чемпионат мира в России стал для Хонды местом рекордов. Кейсуке – первый игрок в истории японского футбола, делавший голевые передачи на трех разных ЧМ. Он же оказался единственным японцем, который забивал на трех ЧМ. Япония дошла до 1/8 финала, где упустила преимущество в два мяча в игре с Бельгией.

    • В Европе Хонда играл за «Венло», ЦСКА и «Милан». После этого полузащитника потянуло на экзотику. На год Хонда уезжал в мексиканскую «Пачуку», где сильно понравился болельщикам. «Я принял решение уйти еще при подписании контракта. И это не из-за денег. Просто хочу попробовать новые вещи, чтобы создать лучший мир», – уже тогда Хонда намекал на что-то интересное.

    • Между ЦСКА и Хондой остались недопонимания. Когда японец уходил из команды, то не объявлял Гинеру о желании перейти в «Милан». Вместо этого он на словах согласился продлить соглашение с ЦСКА, но за спиной работал над трансфером. Потом между игроком и ЦСКА были суды, а сам Хонда вообще не общается с бывшими партнерами. Он объясняет это тем, что просто такой человек.

    С 2013 года Кейсуке Хонда сильно изменился.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Facebook
    Рейтинг: 4 Голосов: 3
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 13 августа 2018, 00:33

      С такой фамилиёй то, надо авто Honda выпускать ,а не футболом заморачиваться!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +226

      Parker8 13 августа 2018, 00:26

      А причем там Динамо?))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +98

      Victor1961 12 августа 2018, 17:16

      Ещё один тихушник.......

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 12 августа 2018, 17:09

      Предприимчивый парень. Не футболом единым, как говорится...

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 августа 2018, 16:12

      По примеру К.Хонды и поступил Р.Еременко, тоже втихаря за спиной ЦСКА
      договорился о переходе со Спартаком, поэтому сам то сих пор молчит и
      по очереди посылает родителей на то, что, якобы, им непонятно почему так
      общественность, в основном, отрицательно прореагировала на его переход.
      И не случайно, в Спартак был заслан брат Романа для его трудоустройства и
      для переговоров по поводу перехода Романа в Спартак. На самом деле сам
      Спартак не очень интересуют эти два брата, возможно только, чтобы не были
      в ЦСКА и Спартак никогда не поменяет проверенных игроков, непонятно на
      кого.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > vladimir-7 12 августа 2018, 17:04

      поступил по свински,посмотрим где через полгода окажется,надеюсь не в крнюшне

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > himik2-62 12 августа 2018, 17:23

      Даже не сомневаюсь, что в ЦСКА ему вход закрыт на
      всю жизнь. Другие клубы РПЛ будут настороже и
      едва ли его пригласят к себе.

      1
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 12 августа 2018, 15:56

      >> Я в Камбодже. Это одна из главных стран Азии

      А Азия в курсе? )))
      Нахрена так сильно подлизываться, хоть капля самоуважения осталась?

      Всё, Камбоджа теперь фдисятке )))

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      Рейтинг: +2509

      panmon > general.lizyukov 13 августа 2018, 11:55

      Он не сказал "главных"... сказал "отличных"/"классных"/"великих" (самый правильный перевод, но явно он не это имел ввиду)
      Фактически сказал Отличная страна в Азии... так кто угодно может сказать о чем угодно.

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