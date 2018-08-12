Бывший полузащитник ЦСКА возглавил сборную. И все еще играет сам

Что случилось?

Японский полузащитник Кейсуке Хонда завершил выступление в сборной после чемпионата мира. Недавно он подписал контракт с австралийским клубом «Мельбурн Виктори». На этом игрок не остановился и перезагрузил международную карьеру в новом статусе. Параллельно с игрой в Австралии Хонда будет работать генеральным менеджером сборной Камбоджи. С совмещением проблем не возникнет, потому что японцу разрешили давать все указания по видеосвязи. Кажется, из-за подготовки, тренировок и матчей у него не остается времени даже на сон.

Все не просто так

Еще в 2016 году Кейсуке Хонда открыл в столице Камбоджи футбольную академию, а до этого занимался австралийским клубом «Хорн», где выкупил 49% акций. Теперь – новый вызов. «Я в Камбодже. Это одна из главных стран Азии. Побываю во многих местах», – рассказал сам Хонда о своем назначении. При этом его новый клуб знал о переговорах Хонды и добавлении в карьерный статус. Говорят, что японец сможет без проблем избежать пропуска матчей, но ему придется покидать расположение команды во время пауз на игры сборных.

Камбодже предстоит сыграть с Малайзией, Мьянмой и Вьетнамом на чемпионате АСЕАН. Турнир стартует в ноябре.

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Важные факты

• Месяц назад Кейсуке Хонда и Уилл Смит запустили проект, который будет помогать проектам перспективных людей из США и других стран. Важная цифра бюджета – 100 миллионов долларов. При помощи интервью Хонда сам решит, кому достанется хотя бы часть этих денег. «Этим я надеюсь изменить жизнь людей в США, Японии и других странах», – рассказывал Хонда.

• Чемпионат мира в России стал для Хонды местом рекордов. Кейсуке – первый игрок в истории японского футбола, делавший голевые передачи на трех разных ЧМ. Он же оказался единственным японцем, который забивал на трех ЧМ. Япония дошла до 1/8 финала, где упустила преимущество в два мяча в игре с Бельгией.

• В Европе Хонда играл за «Венло», ЦСКА и «Милан». После этого полузащитника потянуло на экзотику. На год Хонда уезжал в мексиканскую «Пачуку», где сильно понравился болельщикам. «Я принял решение уйти еще при подписании контракта. И это не из-за денег. Просто хочу попробовать новые вещи, чтобы создать лучший мир», – уже тогда Хонда намекал на что-то интересное.

• Между ЦСКА и Хондой остались недопонимания. Когда японец уходил из команды, то не объявлял Гинеру о желании перейти в «Милан». Вместо этого он на словах согласился продлить соглашение с ЦСКА, но за спиной работал над трансфером. Потом между игроком и ЦСКА были суды, а сам Хонда вообще не общается с бывшими партнерами. Он объясняет это тем, что просто такой человек.

С 2013 года Кейсуке Хонда сильно изменился.