В ЦСКА очередные травмы. Да, опять

ЦСКА в новом сезоне – странный предмет. От прошлогодних армейцев не осталось практически ничего. Ушли братья Березуцкие, Игнашевич, Миланов, Натхо, Вернблум. Из пришедших Бийола, Влашича, Магнуссона, Бекао и Эрнандеса главный тренер Гончаренко сколотил новую команду. С результатом пока сложности. До игры с «Арсеналом» команда набрала всего два очка.
К игровым проблемам добавилась еще одна – травмы. В матче за Суперкубок России получил повреждение Алан Дзагоев. У полузащитника сборной России диагностировали травму икроножной мышцы, которая выбила его из строя на 3-4 недели. Во встрече с «Крыльями Советов» поле вынужденно покинул Хетаг Хосонова. У 20-летнего футболиста выявлено повреждение пятой плюсневой кости правой стопы. Итог – операция и отдых от футбола на два месяца.
В матче с «Арсеналом» травмировался Георгий Щенников. Защитник ушел с поля на 30-й минуте, а его место занял Федор Чалов. Из-за дисквалификации Набабкина возникла забавная ситуация – в запасе у ЦСКА не оказалось защитников.
Во втором тайме с подозрением на травму с поля ушел Никола Влашич. Зато снова забил и даже отдал голевой пас Абель Эрнандес.
Осень красно-синие встретили на восьмом месте, но с солидным пополнением – в команду перешли несколько интересных игроков. Вот только старая проблема никуда не делась: в гостевой игре с «Уфой» Виктор Гончаренко сделал целых две замены уже к 25-й минуте. Обе, как вы догадались, из-за травм своих футболистов: форвард Абель Эрнандес потянул мышцы паха – его унесли на носилках, а мышечное повреждение получил защитник Хердур Магнуссон.
ЦСКА, что происходит?
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