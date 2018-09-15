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В ЦСКА очередные травмы. Да, опять

ЦСКА в новом сезоне – странный предмет. От прошлогодних армейцев не осталось практически ничего. Ушли братья Березуцкие, Игнашевич, Миланов, Натхо, Вернблум. Из пришедших Бийола, Влашича, Магнуссона, Бекао и Эрнандеса главный тренер Гончаренко сколотил новую команду. С результатом пока сложности. До игры с «Арсеналом» команда набрала всего два очка.

К игровым проблемам добавилась еще одна – травмы. В матче за Суперкубок России получил повреждение Алан Дзагоев. У полузащитника сборной России диагностировали травму икроножной мышцы, которая выбила его из строя на 3-4 недели. Во встрече с «Крыльями Советов» поле вынужденно покинул Хетаг Хосонова. У 20-летнего футболиста выявлено повреждение пятой плюсневой кости правой стопы. Итог – операция и отдых от футбола на два месяца.

В матче с «Арсеналом» травмировался Георгий Щенников. Защитник ушел с поля на 30-й минуте, а его место занял Федор Чалов. Из-за дисквалификации Набабкина возникла забавная ситуация – в запасе у ЦСКА не оказалось защитников.

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Во втором тайме с подозрением на травму с поля ушел Никола Влашич. Зато снова забил и даже отдал голевой пас Абель Эрнандес.

Осень красно-синие встретили на восьмом месте, но с солидным пополнением – в команду перешли несколько интересных игроков. Вот только старая проблема никуда не делась: в гостевой игре с «Уфой» Виктор Гончаренко сделал целых две замены уже к 25-й минуте. Обе, как вы догадались, из-за травм своих футболистов: форвард Абель Эрнандес потянул мышцы паха – его унесли на носилках, а мышечное повреждение получил защитник Хердур Магнуссон.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

ЦСКА, что происходит?

Онлайн матча «Уфа» – ЦСКА

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Комментарии (29)
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кран
1534603717
Серега, твой выход!!!
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84aivengo
1534605665
возвращайте игнашевича ....
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Spiridonovich
1534629796
Ничего страшного, судьи помогут. Иначе всесильный Гинер их сошлёт по этапу в Сибирь.
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spam2009
1537022064
Это карма, лошадиная повозка давно катится по инерции. Запрягать некого. старые кони сдохли от непосильной работы и сошли с дистанции. А новые не приучены еще быть послушными и их организм не выдерживает непосильных усилий
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deinego77@yandex.ru
1537023012
Здоровья им всем!!!!!!!!!!
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Skull_Boy
1537025494
Ххахахахаах, скопировал статью, хотя это уже было, автор лось
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piligrim1986
1537027883
тем не менее, цска за 2 игры наколотили полудублем больше, чем мы за все игры
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Mirak92
1537029280
Поражен конями,травмы?не слышали!молодцы парни.успехов в лч ребят
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red-white-forever
1537052206
вот как они это делают??? в шоке! красавцы. Ганчар крут. молчу больше, а то свои прибьют
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DeStar
1537052625
Ну блин, играют не плохо, забивают много , не было бы травм вообще можно было расчитывать на хороший результат в сезоне
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