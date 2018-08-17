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    Новосельцев снова зажигает в РПЛ. Полезная аренда


    3.2
    Голосов: 9
    17.08.2018 21:40
    На поле все противоречиво.

    Как мы его потеряли?

    Что общего у Мирчи Луческу, Роберто Манчини и Сергея Семака? Им всем был не нужен Иван Новосельцев. Защитник перешел в «Зенит» в конце августа 2016 года, но за это время сыграл всего пять матчей в футболке питерцев. Кажется, отсутствие игрового времени не особо разочаровывало главного Insta-боя страны.

    За полтора года до своей первой аренды Новосельцев создал себе славу наимоднейшего футболиста-инстаграмщика России, сменил несколько причесок, съездил в Диснейленд, посетил кучу светских мероприятий. Но у этого потока событий есть и обратная сторона медали. Новосельцев прочно прирос к лавке самого богатого клуба страны и потерял статус потенциального кандидата в сборную России.

    Вообще, о попадании Ивана в «Зенит» не так давно очень точно сказал Мирча Луческу: «Клуб зачем-то купил Ивана Новосельцева, которого я не просил». Звучит как приговор.

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    Что было в «Арсенале»?

    Первой арендой Ивана был тульский «Арсенал». «Оружейники» прошлой зимой забрали из Питера на полгода его и Артема Дзюбу, но за это время туляков смог впечатлить только Дзюба. Новосельцев же провел на поле только две игры, в которых «Арсенал» так и не смог ни разу выиграть. И Миодраг Божович, и Олег Кононов говорили, что Новосельцев им нужен. Но Тула так и не продлила соглашение с бывшим футболистом сборной России.

    Этим летом Новосельцев выбрал «Анжи». И уже забил в РПЛ впервые за два года:

    Почему «Анжи»?

    Судя по некоторым слухам, у Новосельцева было несколько вариантов. Вопрос же возникает один: почему защитник выбрал именно нестабильный «Анжи»?

    Есть два важных обстоятельства:

    а) клуб только за счет смерти «Амкара» выбрался в РПЛ;

    б) за пару дней до переезда Новосельцева в Махачкалу президент «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о гигантских долгах клуба (более 250 млн рублей).

    В любом случае, Новосельцев уехал в махачкалинский клуб и уже провел два полных матча за команду. В игре со «Спартаком» Новосельцев отыграл все 90 минут, осложнил жизнь москвичам, но так и не уберег команду от поражения (0:1). Во встрече с «Оренбургом» защитник забил гол (впервые за два года) в первом тайме, привез пенальти во второй половине игры, получил от Whoscored оценку 5,97 и снова не особо помог своей команде («Анжи» проиграл со счетом 1:3).

    Теперь хочется верить, что Новосельцев взялся за голову и вернется на уровень, который демонстрировал в «Ростове». Пока что дайджест событий из жизни Ивана за последний два года выглядит (неутешительно) вот так:

    • Перешел в «Зенит» прямо во время матча сборной России против Турции.
    • Прокачал аккаунт в Instagram.
    • Провалился в «Арсенале».
    • Ушел в аренду в «Анжи»

    В Махачкале он хотя бы снова показывает себя в Премьер-лиге. Пусть пока и не всегда удачно.

    Материалы по теме:

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Анжи»
    Рейтинг: 3.2 Голосов: 9
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 18 августа 2018, 09:42

      ну раз в три года можно и зажечь

      0
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      Рейтинг: +11537

      SEREZHA7575 18 августа 2018, 06:23

      ++++++++++++

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 18 августа 2018, 05:13

      Посмотрим, что будет дальше, а выстрелить пару раз может любой.

      1
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 18 августа 2018, 00:52

      все эти новосельцевы ташаевы за баблом в мешки идут а потом по арендам в фнл, не жаль.

      2
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      Рейтинг: +5873

      AtticusFinch 18 августа 2018, 00:51

      Да Зенит уже задолбал скупать россиян и гнобить их на лавке!!!

      0
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 18 августа 2018, 00:34

      Блин забил случайный гол и уже статья про него. Да таких голов многие забивают и почему то нет статей

      0
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 18 августа 2018, 00:08

      Был бы там приемлемый уровень Бердыев его ещё зимой к себе забрал.

      0
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 17 августа 2018, 23:42

      А ведь неплохо в Ростове играл!!!!

      1
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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 17 августа 2018, 21:49

      Ох, нужно было в Рубин идти к Бердыеву

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