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    Проехать 2200 км на автобусе и победить. Так выживает «Анжи»


    4
    Голосов: 6
    06.08.2018 15:57
    Пока живет.

    У «Анжи» нет денег. Страна узнала об этом уже после того, как клуб занял в сезоне РПЛ место умершего «Амкара». В итоге спустя два тура вообще неизвестно, выживет ли сам «Анжи».

    Что мы знаем на данный момент:

    • Долг клуба – 250 млн рублей. Об этом сказал гендиректор Олег Флегонтов
    • Налоговая заблокировала единственный расчетный счет.
    • Фанаты клуба пишут петицию на имя Путина, Усманова, Керимова, РФС. Госдумы РФ
    • У «Анжи» в новом сезоне – самый дешевый состав. Всего 10,45 млн евро.
    • В июне клуб закрыл «Анжи-2».
    • Минфин Дагестана отказался выдать команде 250-300 млн рублей поддержки.
    • Каждый раз клуб отдельно решает вопрос, получится ли организовать выезд на очередной тур. Сейчас у «Анжи» проблема даже с тем, чтобы заправлять автобус.

    Более подробно про трудности читайте здесь

    На матч второго тура «Анжи» надо ехать в Уфу. От Махачкалы до Башкортостана – больше 2000 км. Клуб сделал так: основной состав летит самолетом, а молодежка – на автобусе.

    Команда добиралась до Уфы два дня. По информации «Спорт-Экспресса», дорога заняла 36 часов. Игроки ночевали прямо в автобусе и делали короткие остановки, чтобы поесть. На восстановление после тяжелого переезда у молодежки «Анжи» оставалась всего ночь. Учитывая выходной перед дорогой, до матча команда не тренировалась трое суток.

    Но все равно победила. Единственный гол на 87-й минуте забил Зикрула Магомедов (всего в составе 4 игрока с такой фамилией). После игры команда выложила вот такое победное фото из раздевалки

    При этом важно, что на первый тур в Екатеринбург молодежка не попала (хотя от Махачкалы до Екб расстояние меньше, чем до Уфы). Пока пропущенный матч не засчитывали техническим поражением, а просто перенесли на другую дату.

    Самое важное: дальше у «Анжи» просто убийственный календарь. Из четырех матчей гостевых – три. Вот весь маршрут:

    Москва – против «Спартака».
    Махачкала – против «Оренбурга»
    Москва – против «Локо»
    Самара – против «Крыльев»

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Официальный сайт «Анжи», Инстаграм молодежной команды «Анжи»
    Рейтинг: 4 Голосов: 6
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +78

      southerner 8 августа 2018, 19:01

      продавайте игроков, выпускайте молодеж в основе. хватит клянчить деньги! это я в целом про весь наш футбол!

      1
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      Рейтинг: +12

      ворчунов 7 августа 2018, 14:51

      вопрос как РФС допустил банкрота к ЧР?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 7 августа 2018, 11:43

      В прошлом году так же отчаянно сражался Амкар. Туда им обоим и дорога.

      1
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      Рейтинг: +162

      Yuriy_Shahta 7 августа 2018, 08:36

      по мотивам культового блокбастера - выживший.... Не сдавайся Анжи !!!!

      0
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      Рейтинг: +17

      fan Armenii 6 августа 2018, 20:15

      Удачи Анжи! от души за них и в этом году буду в РПЛ!!!

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 6 августа 2018, 17:31

      Красавцы! Что тут сказать. Керимову должно быть стыдно, поматросил и бросил другому, дрогой даже и не матросил.

      0
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      ...
      Рейтинг: +12

      ворчунов > FanatSerj 7 августа 2018, 14:54

      как обычно понты и не более

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 августа 2018, 17:03

      Вместо того,чтобы в очередной раз писать петиции и клянчить денег у всех,болелы бы хоть скинулись на горючку для автобуса...Слабо?...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +380

      Гуус 6 августа 2018, 16:58

      Да как бы они в хабаровск интересно попали бы, если ска бы был в Премьер лиге?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +468

      LIO1987 6 августа 2018, 16:47

      Россия во всей своей красе!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      fosterwow 6 августа 2018, 16:46

      xD)

      1
      Ответить
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