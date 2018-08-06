Проехать 2200 км на автобусе и победить. Так выживает «Анжи»

У «Анжи» нет денег. Страна узнала об этом уже после того, как клуб занял в сезоне РПЛ место умершего «Амкара». В итоге спустя два тура вообще неизвестно, выживет ли сам «Анжи».

Что мы знаем на данный момент:

Долг клуба – 250 млн рублей. Об этом сказал гендиректор Олег Флегонтов

Налоговая заблокировала единственный расчетный счет.

Фанаты клуба пишут петицию на имя Путина, Усманова, Керимова, РФС. Госдумы РФ

У «Анжи» в новом сезоне – самый дешевый состав. Всего 10,45 млн евро.

В июне клуб закрыл «Анжи-2».

Минфин Дагестана отказался выдать команде 250-300 млн рублей поддержки.

Каждый раз клуб отдельно решает вопрос, получится ли организовать выезд на очередной тур. Сейчас у «Анжи» проблема даже с тем, чтобы заправлять автобус.

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На матч второго тура «Анжи» надо ехать в Уфу. От Махачкалы до Башкортостана – больше 2000 км. Клуб сделал так: основной состав летит самолетом, а молодежка – на автобусе.

Команда добиралась до Уфы два дня. По информации «Спорт-Экспресса», дорога заняла 36 часов. Игроки ночевали прямо в автобусе и делали короткие остановки, чтобы поесть. На восстановление после тяжелого переезда у молодежки «Анжи» оставалась всего ночь. Учитывая выходной перед дорогой, до матча команда не тренировалась трое суток.

Но все равно победила. Единственный гол на 87-й минуте забил Зикрула Магомедов (всего в составе 4 игрока с такой фамилией). После игры команда выложила вот такое победное фото из раздевалки

При этом важно, что на первый тур в Екатеринбург молодежка не попала (хотя от Махачкалы до Екб расстояние меньше, чем до Уфы). Пока пропущенный матч не засчитывали техническим поражением, а просто перенесли на другую дату.

Самое важное: дальше у «Анжи» просто убийственный календарь. Из четырех матчей гостевых – три. Вот весь маршрут:

Москва – против «Спартака».

Махачкала – против «Оренбурга»

Москва – против «Локо»

Самара – против «Крыльев»