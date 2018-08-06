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  • Проехать 2200 км на автобусе и победить. Так выживает «Анжи»

Проехать 2200 км на автобусе и победить. Так выживает «Анжи»

У «Анжи» нет денег. Страна узнала об этом уже после того, как клуб занял в сезоне РПЛ место умершего «Амкара». В итоге спустя два тура вообще неизвестно, выживет ли сам «Анжи».

Что мы знаем на данный момент:

  • Долг клуба – 250 млн рублей. Об этом сказал гендиректор Олег Флегонтов
  • Налоговая заблокировала единственный расчетный счет.
  • Фанаты клуба пишут петицию на имя Путина, Усманова, Керимова, РФС. Госдумы РФ
  • У «Анжи» в новом сезоне – самый дешевый состав. Всего 10,45 млн евро.
  • В июне клуб закрыл «Анжи-2».
  • Минфин Дагестана отказался выдать команде 250-300 млн рублей поддержки.
  • Каждый раз клуб отдельно решает вопрос, получится ли организовать выезд на очередной тур. Сейчас у «Анжи» проблема даже с тем, чтобы заправлять автобус.

Более подробно про трудности читайте здесь

На матч второго тура «Анжи» надо ехать в Уфу. От Махачкалы до Башкортостана – больше 2000 км. Клуб сделал так: основной состав летит самолетом, а молодежка – на автобусе.

Команда добиралась до Уфы два дня. По информации «Спорт-Экспресса», дорога заняла 36 часов. Игроки ночевали прямо в автобусе и делали короткие остановки, чтобы поесть. На восстановление после тяжелого переезда у молодежки «Анжи» оставалась всего ночь. Учитывая выходной перед дорогой, до матча команда не тренировалась трое суток.

Но все равно победила. Единственный гол на 87-й минуте забил Зикрула Магомедов (всего в составе 4 игрока с такой фамилией). После игры команда выложила вот такое победное фото из раздевалки

При этом важно, что на первый тур в Екатеринбург молодежка не попала (хотя от Махачкалы до Екб расстояние меньше, чем до Уфы). Пока пропущенный матч не засчитывали техническим поражением, а просто перенесли на другую дату.

Самое важное: дальше у «Анжи» просто убийственный календарь. Из четырех матчей гостевых – три. Вот весь маршрут:

Москва – против «Спартака».
Махачкала – против «Оренбурга»
Москва – против «Локо»
Самара – против «Крыльев»

Россия. Молодежное первенство Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
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Edward52
1533560801
Ребята молодые, за 36 часов пути была возможность посмотреть страну, вот поэтому и победили. Все у них будет нормально!
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fosterwow
1533563196
xD)
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LIO1987
1533563230
Россия во всей своей красе!!!
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Гуус
1533563918
Да как бы они в хабаровск интересно попали бы, если ска бы был в Премьер лиге?
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KOLBIS
1533564188
Вместо того,чтобы в очередной раз писать петиции и клянчить денег у всех,болелы бы хоть скинулись на горючку для автобуса...Слабо?...
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FanatSerj
1533565879
Красавцы! Что тут сказать. Керимову должно быть стыдно, поматросил и бросил другому, дрогой даже и не матросил.
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Yuriy_Shahta
1533620197
по мотивам культового блокбастера - выживший.... Не сдавайся Анжи !!!!
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тщмек 19
1533631434
В прошлом году так же отчаянно сражался Амкар. Туда им обоим и дорога.
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ворчунов
1533642688
вопрос как РФС допустил банкрота к ЧР?
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southerner
1533744113
продавайте игроков, выпускайте молодеж в основе. хватит клянчить деньги! это я в целом про весь наш футбол!
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