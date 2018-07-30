Гендиректор «Анжи»: «Долги клуба превышают 250 миллионов. Даже транспорт не на что заправить»

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о финансовой ситации в клубе.

– Какова общая сумма задолженности клуба и какова ее структура? Откуда она взялась, кому и сколько должен клуб?

– Задолженность, действительно, очень большая и, главное, она с каждым днем только растет. На сегодня она превышает 250 миллионов рублей. В нее входят, как я говорил выше, задолженность перед сотрудниками по заработной плате, налоговыми органами, внебюджетными фондами и контрагентами.

– Сколько месяцев клуб не платит зарплату футболистам?

– Большая часть футболистов не получала заработную плату с апреля. Некоторым мы частично сумели закрыть май. Многие сейчас уже выступают за другие клубы. И мы искренне благодарны ребятам за их терпение. Но долго так продолжаться не может.

В данный момент иных источников поступления средств, как от президента клуба Османа Гаирбековича Кадиева, я не вижу. Он проводит очень большую работу: ведет переговоры с крупными коммерческими структурами, встречался с руководителем администрации и главы и правительства республики Дагестан Владимиром Валерьевичем Ивановым. Но ситуация на данный момент не изменилась.

– Клуб остался в числе участников премьер-лиги благодаря наличию соответствующей лицензии. Как же «Анжи» прошел эту процедуру?

– Клуб получил лицензию законно. На момент рассмотрения нашего заявления мы подавали сведения по состоянию на 31 декабря 2017 года. На тот момент долгов по зарплате сотрудников и выплате налогов не было. Были небольшие задолженности по текущей деятельности перед контрагентами.

– Можете назвать прогнозируемый вариант развития событий, если в ближайшее время ничего не изменится? Сколько еще протянет «Анжи»?

На прошлой неделе налоговые органы приостановили операции по расчетному счету до погашения задолженности. Так что сейчас клуб лишен возможности вести какую бы то ни было оперативную деятельность. Даже автотранспорт не на что заправить.

Поэтому загадывать наперед и делать какие-то прогнозы очень сложно. На мой взгляд, точку невозврата мы еще не прошли, но до нее остался буквально один шаг.

Минфин Дагестана отказался выделить «Анжи» финансовую помощь в размере 300 миллионов