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  • Гендиректор «Анжи»: «Долги клуба превышают 250 миллионов. Даже транспорт не на что заправить»

Гендиректор «Анжи»: «Долги клуба превышают 250 миллионов. Даже транспорт не на что заправить»

30 июля 2018, 22:26
19

Генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о финансовой ситации в клубе.

– Какова общая сумма задолженности клуба и какова ее структура? Откуда она взялась, кому и сколько должен клуб?

– Задолженность, действительно, очень большая и, главное, она с каждым днем только растет. На сегодня она превышает 250 миллионов рублей. В нее входят, как я говорил выше, задолженность перед сотрудниками по заработной плате, налоговыми органами, внебюджетными фондами и контрагентами.

– Сколько месяцев клуб не платит зарплату футболистам?

– Большая часть футболистов не получала заработную плату с апреля. Некоторым мы частично сумели закрыть май. Многие сейчас уже выступают за другие клубы. И мы искренне благодарны ребятам за их терпение. Но долго так продолжаться не может.

В данный момент иных источников поступления средств, как от президента клуба Османа Гаирбековича Кадиева, я не вижу. Он проводит очень большую работу: ведет переговоры с крупными коммерческими структурами, встречался с руководителем администрации и главы и правительства республики Дагестан Владимиром Валерьевичем Ивановым. Но ситуация на данный момент не изменилась.

– Клуб остался в числе участников премьер-лиги благодаря наличию соответствующей лицензии. Как же «Анжи» прошел эту процедуру?

– Клуб получил лицензию законно. На момент рассмотрения нашего заявления мы подавали сведения по состоянию на 31 декабря 2017 года. На тот момент долгов по зарплате сотрудников и выплате налогов не было. Были небольшие задолженности по текущей деятельности перед контрагентами.

– Можете назвать прогнозируемый вариант развития событий, если в ближайшее время ничего не изменится? Сколько еще протянет «Анжи»?

На прошлой неделе налоговые органы приостановили операции по расчетному счету до погашения задолженности. Так что сейчас клуб лишен возможности вести какую бы то ни было оперативную деятельность. Даже автотранспорт не на что заправить.

Поэтому загадывать наперед и делать какие-то прогнозы очень сложно. На мой взгляд, точку невозврата мы еще не прошли, но до нее остался буквально один шаг.

Минфин Дагестана отказался выделить «Анжи» финансовую помощь в размере 300 миллионов

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (19)
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кузнецов артем
1532979379
Как они прошли аккредитацию если футболисты не получили зарплату за апрель, там документы что слепые проверяют. Руководству Рфс наказать нужно этих "работников"
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filosof sparty
1532979621
Опачки, чувствую Локо ещё один гостевой матч дома сыграет...
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KOLBIS
1532979949
Зачем заявлялись то?Теперь поздно пить боржоми и посыпать голову пеплом,это называется ни себе,ни людям,сам не взям и вам не дам...
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Полная Канистра
1532980798
могу дать 1 канистру в один конец бесплатно
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Рубик Докоян
1532982099
Арестуют счета и начнут продавать имущество налоговики за долги. Как можно было клуб банкрот по существу допускать к чемпионату в РПЛ ? В РФС такие же банкроты с профессиональной токи зрения. Набрали с улицы и по звонкам вот и рулят не знамо куда...
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diktatop
1532983963
Вылетели и вылетели что за дурная традиция проигравших сохранять... анжи банкрот для рпл и все равно вернули тамбов рвался и заслужено должен играть так как его апонент снялся с рпл.... вон в фнл 5 команд на вылет сохранили прописку и все... не чемпионаты а кто что хочет тот и творит
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bolela_16
1533014742
Идите путем Кубани...
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nemolod
1533018659
Вот оно - реальное будущее развитие футбола причем там,где климат самый благоприятный ,где зима самая короткая-только тренируйся и повышай мастерство!
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OfaZavr
1533021311
балансируют на краю пропасти вообщем. и скорее всего этот один шаг сделают и вряд ли кто-нибудь поможет. таких случаев уже было предостаточно когда до последнего надеялись на помощь а как все заканчивалось всем известно((
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zigbert
1533030608
Если бы лицензирование команд проводилось перед началом сезона ,такой ситуации могло не быть.Куда смотрит РФС и РПЛ? Клуб банкрот спокойно начинает чемпионат, на который у него нет денег.
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