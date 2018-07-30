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  • Минфин Дагестана отказался выделить «Анжи» финансовую помощь в размере 300 миллионов

Минфин Дагестана отказался выделить «Анжи» финансовую помощь в размере 300 миллионов

30 июля 2018, 15:50
30

Министерство финансов Дагестана ответил отказом на просьбу «Анжи» о финансировании клуба и академии.

13 июня 2018 махачкалинцы обратились в ведомство за материальной поддержкой в размере 296 698 797 рублей, сообщается в письменном ответе Минфина от 28 июня.

«Общественные организации свое содержание должны осуществлять за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности. Учитывая изложенное, положительное решение вопроса не представляется возможным», – говорится в ответном заявлении первого заместителя Минфина А. Исламова.

После отказа генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов обратился с письмом к председателю Правительства Дагестана Артему Здунову.

«Анжи» представляет Дагестан и его столицу Махачкалу. Наш клуб поддерживают не только три миллиона болельщиков республики, но и тысячи людей за ее пределами – в Москве, Санкт-Петербурге и других городах нашей бескрайней Родины. «Анжи» также известен во многих странах мира: наши болельщики проживают в Австрии, Германии, Франции, Испании и других странах.

Своими выступлениями клуб дарит людям надежду, любовь, участвует в воспитании будущего поколения, пропагандирует здоровый образ жизни. Детско-юношеская футбольная академия «Анжи» дает шанс сотням детей стать успешным в спорте и построить свою карьеру», – написал Флегонтов добавив, что в бюджеты разных уровней клуб ежегодно перечисляет более 100 миллионов рублей.

«28 июля 2018 года нашим футболистам предстоит провести стартовый матч нового сезона в Екатеринбурге против местного «Урала». К сожалению, в настоящее время футбольный клуб «Анжи» испытывает серьезные финансовые трудности, о которых мы информировали вас в письме от 13 июня 2018 года. В связи с этим участие в вышеуказанном и последующих матчах становится невозможным и нам придется объявить о прекращении участия «Анжи» в чемпионате России среди команд Премьер-лиги и Кубке России сезона-2018/19.

Просим вас изыскать возможность оказать финансовую помощь футбольному клубу «Анжи» для участия в матчах чемпионата России среди команд клубов Премьер-Лиги и Кубка России», – говорится в письме.

В первом матче РПЛ сезоне-2018/19 «Анжи» на выезде победил «Урал» (1:0).

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Анжи
Комментарии (30)
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доктор 48
1532955481
Полный запрет проффутбола за счёт госбюджета!!
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Mazai-NN
1532956236
Растащат даже если и дадут.
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hevbn 28
1532956303
Спрашивается зачем оставались в высшем дивизионе если денег на это нет, а по поводу "плача Ярославны " кажется кончились те времена когда это могло помочь и слава богу по моему , может быть сама жизнь будет заставлять оставаться только частным клубам.
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Опорник84
1532956399
Вот ведь как бывает, а еще совсем недавно клуб сорил деньгами на право и на лево!
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Project Бабангида
1532956549
блин, походу Роберто Карлоса с Это О в этом году не купят
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Старикан
1532956902
Когда в стране нет денег на пенсии, о каких благотворительностях со стороны государства может идти речь? Деньги налогоплательщиков не должны попадать в частные руки!!! даже если это и Анжи!
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KOLBIS
1532957521
Все видит Господь,несправедливо попали,теперь несправедливо вылетят,хотя все это выглядит достаточно плохо,на фоне ЧМ,наш футбол практически умер...
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Hoahin
1532959355
Бабло отмыли на Джуджаке, Это'о, Карлосе, Лассе, Самбе и прочих. А теперь с протянутой рукой стоят. И не понятно плакать или смеяться.
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OfaZavr
1532966765
такой ответ с их стороны вполне ожидаем. видимо никого из возможных спонсоров упросить тоже не удалось раз в Минфин решили обратиться.
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zigbert
1532979551
Сыгран уже первый тур РПЛ и что теперь делать с календарем?
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