Минфин Дагестана отказался выделить «Анжи» финансовую помощь в размере 300 миллионов

Министерство финансов Дагестана ответил отказом на просьбу «Анжи» о финансировании клуба и академии.

13 июня 2018 махачкалинцы обратились в ведомство за материальной поддержкой в размере 296 698 797 рублей, сообщается в письменном ответе Минфина от 28 июня.

«Общественные организации свое содержание должны осуществлять за счет средств учредителей, спонсоров, коммерческой и иной не запрещенной законом деятельности. Учитывая изложенное, положительное решение вопроса не представляется возможным», – говорится в ответном заявлении первого заместителя Минфина А. Исламова.

После отказа генеральный директор «Анжи» Олег Флегонтов обратился с письмом к председателю Правительства Дагестана Артему Здунову.

«Анжи» представляет Дагестан и его столицу Махачкалу. Наш клуб поддерживают не только три миллиона болельщиков республики, но и тысячи людей за ее пределами – в Москве, Санкт-Петербурге и других городах нашей бескрайней Родины. «Анжи» также известен во многих странах мира: наши болельщики проживают в Австрии, Германии, Франции, Испании и других странах.

Своими выступлениями клуб дарит людям надежду, любовь, участвует в воспитании будущего поколения, пропагандирует здоровый образ жизни. Детско-юношеская футбольная академия «Анжи» дает шанс сотням детей стать успешным в спорте и построить свою карьеру», – написал Флегонтов добавив, что в бюджеты разных уровней клуб ежегодно перечисляет более 100 миллионов рублей.

«28 июля 2018 года нашим футболистам предстоит провести стартовый матч нового сезона в Екатеринбурге против местного «Урала». К сожалению, в настоящее время футбольный клуб «Анжи» испытывает серьезные финансовые трудности, о которых мы информировали вас в письме от 13 июня 2018 года. В связи с этим участие в вышеуказанном и последующих матчах становится невозможным и нам придется объявить о прекращении участия «Анжи» в чемпионате России среди команд Премьер-лиги и Кубке России сезона-2018/19.

Просим вас изыскать возможность оказать финансовую помощь футбольному клубу «Анжи» для участия в матчах чемпионата России среди команд клубов Премьер-Лиги и Кубка России», – говорится в письме.

В первом матче РПЛ сезоне-2018/19 «Анжи» на выезде победил «Урал» (1:0).