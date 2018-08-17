Новосельцев снова зажигает в РПЛ. Полезная аренда

Как мы его потеряли?

Что общего у Мирчи Луческу, Роберто Манчини и Сергея Семака? Им всем был не нужен Иван Новосельцев. Защитник перешел в «Зенит» в конце августа 2016 года, но за это время сыграл всего пять матчей в футболке питерцев. Кажется, отсутствие игрового времени не особо разочаровывало главного Insta-боя страны.

За полтора года до своей первой аренды Новосельцев создал себе славу наимоднейшего футболиста-инстаграмщика России, сменил несколько причесок, съездил в Диснейленд, посетил кучу светских мероприятий. Но у этого потока событий есть и обратная сторона медали. Новосельцев прочно прирос к лавке самого богатого клуба страны и потерял статус потенциального кандидата в сборную России.

Вообще, о попадании Ивана в «Зенит» не так давно очень точно сказал Мирча Луческу: «Клуб зачем-то купил Ивана Новосельцева, которого я не просил». Звучит как приговор.

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Что было в «Арсенале»?

Первой арендой Ивана был тульский «Арсенал». «Оружейники» прошлой зимой забрали из Питера на полгода его и Артема Дзюбу, но за это время туляков смог впечатлить только Дзюба. Новосельцев же провел на поле только две игры, в которых «Арсенал» так и не смог ни разу выиграть. И Миодраг Божович, и Олег Кононов говорили, что Новосельцев им нужен. Но Тула так и не продлила соглашение с бывшим футболистом сборной России.

Этим летом Новосельцев выбрал «Анжи». И уже забил в РПЛ впервые за два года:

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Почему «Анжи»?

Судя по некоторым слухам, у Новосельцева было несколько вариантов. Вопрос же возникает один: почему защитник выбрал именно нестабильный «Анжи»?

Есть два важных обстоятельства:

а) клуб только за счет смерти «Амкара» выбрался в РПЛ;

б) за пару дней до переезда Новосельцева в Махачкалу президент «Анжи» Олег Флегонтов рассказал о гигантских долгах клуба (более 250 млн рублей).

В любом случае, Новосельцев уехал в махачкалинский клуб и уже провел два полных матча за команду. В игре со «Спартаком» Новосельцев отыграл все 90 минут, осложнил жизнь москвичам, но так и не уберег команду от поражения (0:1). Во встрече с «Оренбургом» защитник забил гол (впервые за два года) в первом тайме, привез пенальти во второй половине игры, получил от Whoscored оценку 5,97 и снова не особо помог своей команде («Анжи» проиграл со счетом 1:3).

Теперь хочется верить, что Новосельцев взялся за голову и вернется на уровень, который демонстрировал в «Ростове». Пока что дайджест событий из жизни Ивана за последний два года выглядит (неутешительно) вот так:

• Перешел в «Зенит» прямо во время матча сборной России против Турции.

• Прокачал аккаунт в Instagram.

• Провалился в «Арсенале».

• Ушел в аренду в «Анжи»

В Махачкале он хотя бы снова показывает себя в Премьер-лиге. Пусть пока и не всегда удачно.

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