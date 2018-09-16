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Судьи
Главный судья:
Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)
Материалы

Уфа - ЦСКА

15.09.2018, Суббота, 16:30 мск Уфа, стадион Нефтяник Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 7 тур Уфа - ЦСКА Молодежные команды: 0 - 7
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
26 тур
15 апреля, воскресенье 16:30 Уфа 1:1 ЦСКА
12 тур
1 октября, воскресенье 14:00 ЦСКА 0:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
24 тур
21 апреля, пятница 17:00 Уфа 0:2 ЦСКА
10 тур
14 октября, пятница 19:30 ЦСКА 1:0 Уфа
Товарищеские матчи 2016

11 июля, понедельник 11:30 ЦСКА 1:0 Уфа
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
11 мая, среда 17:00 Уфа 1:3 ЦСКА
14 тур
31 октября, суббота 14:30 ЦСКА 2:0 Уфа
Россия. Кубок (2015/2016)
1/4 финала
1 марта, вторник 17:00 Уфа 0:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
15 тур
29 ноября, суббота 15:45 ЦСКА 5:0 Уфа
11 тур
26 октября, воскресенье 13:30 Уфа 3:3 ЦСКА
Товарищеские матчи 2014

8 июля, вторник 17:00 ЦСКА 1:1 Уфа
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 20 4 6 57:29 +28 64
2. Локомотив 30 16 8 6 45:28 +17 56
3. Краснодар 30 16 8 6 55:23 +32 56
4. ЦСКА 30 14 9 7 46:23 +23 51
5. Спартак М 30 14 7 9 36:31 +5 49
6. Арсенал Т 30 12 10 8 40:33 +7 46
7. Оренбург 30 12 7 11 39:34 +5 43
8. Ахмат 30 11 9 10 28:30 -2 42
9. Ростов 30 10 11 9 25:23 +2 41
10. Урал 30 10 8 12 33:45 -12 38
11. Рубин 30 7 15 8 24:30 -6 36
12. Динамо М 30 6 15 9 28:28 0 33
13. Крылья Советов 30 8 4 18 25:46 -21 28
14. Уфа 30 5 11 14 24:34 -10 26
15. Анжи 30 5 6 19 13:50 -37 21
16. Енисей 30 4 8 18 24:55 -31 20
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    Рейтинг: +107

    vovakry 15 сентября 2018, 20:44

    победа ожидаема!

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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 15 сентября 2018, 18:26

    Молодец Жамалетдинов!

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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 15 сентября 2018, 18:00

    в пердив, ушлёпки, в пердив....

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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 15 сентября 2018, 17:52

    уфа, при всём уважении за еврокубки... В ПЕРДИВ, БЕЗ ВАРИАНТОВ.... позорная игра.....

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    Рейтинг: +597

    Krd123 15 сентября 2018, 17:50

    Не понимаю, че чалова в сборную не берут. Пацан пахарь

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 15 сентября 2018, 16:54

    Походу всех потеряем до конца игры!

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    Рейтинг: +4486

    Snek > _Kesh_Suntar_ 15 сентября 2018, 18:15

    Я заметил, чем больше теряем, тем больше отгружаем

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    Рейтинг: +1990

    все_будет_AUDI 15 сентября 2018, 16:47

    Не поле а хлам искусственный

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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm 15 сентября 2018, 16:47

    до свидания, абель, до свидиния контракт.... что и требовалось доказать...

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    Рейтинг: +749

    rammax fcsm > rammax fcsm 15 сентября 2018, 16:51

    а что минусим?? сами в контракте прописали - травма - разрыв контракта со стекляшкой... а там, видимо, по тяжёлой....

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    Рейтинг: +1686

    _Kesh_Suntar_ 15 сентября 2018, 16:47

    Опять потеря! Каждой сук,, че то футбольный бог наказывает!

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    Рейтинг: +180

    Футурист 11 сентября 2018, 09:32

    матч состоится 15.09 - суббота.

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