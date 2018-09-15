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РПЛ 2026/2027
Уфа - ЦСКА
Уфа - ЦСКА: обзор матча 15 сентября 2018
Уфа
15.09.2018, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 7 тур
0 : 3
Завершен
ЦСКА
45+2'
Ф. Чалов
59'
Т. Жамалетдинов
63'
Т. Жамалетдинов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уфа - ЦСКА
Желтая карточка
Е. Сейдахмет
85'
75'
Замена
А. Дзагоев
️️️️
И. Ахметов
Желтая карточка
А. Сухов
69'
Замена
Е. Сейдахмет
️️️️
П. Аликин
68'
Замена
О. Ваньек
️️️️
В. Салатич
65'
63'
ГОЛ! 0:3!
Т. Жамалетдинов
Пас отдал
Ф. Чалов
Замена
В. Кротов
️️️️
Л. Бизяк
60'
59'
ГОЛ! 0:2!
Т. Жамалетдинов
Пас отдал
Н. Влашич
Желтая карточка
И. Пауревич
47'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
Ф. Чалов
Пас отдал
М. Фернандес
25'
Замена
Т. Жамалетдинов
️️️️
Х. Магнуссон
23'
Травма
Х. Магнуссон
18'
Замена
Д. Ефремов
️️️️
А. Эрнандес
15'
Травма
А. Эрнандес
13'
Желтая карточка
Х. Магнуссон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
33
Александр Сухов
ЛАЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПАЗ
29
Иван Пауревич
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
50
Родриго Бекао
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
97
Ильзат Ахметов
ЦП
10
Иван Обляков
АП
10
Никола Влашич
АП
11
Абель Эрнандес
ЦФ
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
22
Еркебулан Сейдахмет
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
ЦСКА
22
Георгий Кырнац
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
20
Такума Нисимура
ЦФ
75
Тимур Жамалетдинов
ЦФ
3-3-2-2
31
Беленов
5
Табидзе
3
Аликин
24
Неделчару
33
Сухов
29
Пауревич
27
Живоглядов
18
Тилль
10
Салатич
77
Бизяк
8
Сысуев
3-2-1-2-2
35
Акинфеев
23
Чернов
32
Магнуссон
50
Бекао
6
Фернандес
14
Набабкин
97
Ахметов
10
Обляков
10
Влашич
63
Чалов
11
Эрнандес
77
Бизяк
57
Кротов
57
Кротов
77
Бизяк
10
Салатич
90
Ваньек
90
Ваньек
10
Салатич
3
Аликин
22
Сейдахмет
22
Сейдахмет
3
Аликин
11
Эрнандес
22
Ефремов
22
Ефремов
11
Эрнандес
97
Ахметов
66
Дзагоев
66
Дзагоев
97
Ахметов
32
Магнуссон
75
Жамалетдинов
75
Жамалетдинов
32
Магнуссон
Остались в запасе
Уфа
ЦСКА
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
22
Георгий Кырнац
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
40
Алексей Чернов
ВР
78
Игорь Дивеев
ЦЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Остались в запасе
22
Георгий Кырнац
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Яка Бийол
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
10
Арнор Сигурдссон
АП
20
Такума Нисимура
ЦФ
Главный тренер
Сергей Томаров
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Статистика матча Уфа - ЦСКА
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Нефтяник
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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