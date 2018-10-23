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    Какой вы футболист?

    «Уфа» пошутила на тему нового главного тренера «Спартака»

    Пресс-служба «Уфы» с юмором предположила, что нынешний главный тренер команды Сергей Томаров может возглавить «Спартак».

    Уфимцы напомнили в твиттере, что два их последних тренера, Виктор Гончаренко и Сергей Семак, продолжили карьеру в российских топ-клубах. Первый возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, второй – «Зенит» этим летом.

    Томаров руководит «Уфой» с июня 2018 года.

    В понедельник «Спартак» уволил Массимо Карреру. Обязанности главного тренера команды на данный момент исполняет Рауль Рианчо.

    Источник: ФК «Уфа»

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    23.10.2018 13:54
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 23 октября 2018, 19:17

      им не шутить надо а думать как спастись от вылета

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +715

      Mario84 23 октября 2018, 17:34

      Надо было в Реал, а не в Спартак, пора выходить на международный уровень!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 октября 2018, 17:10

      Томарову главное щас в пердив с Уфой не опуститься

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +100913

      zigbert 23 октября 2018, 16:44

      Логичный подход.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +577

      yurdin 23 октября 2018, 16:26

      Мы только "ЗА")))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 23 октября 2018, 15:08

      Может сегодня дождёмся новостей из Зенита , ЦСКА, Краснодара , Динамо , на одной странице 20 заголовков про Спартак...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25022

      bset > Zubo 23 октября 2018, 15:29

      От ЦСКА будет новость о победе в матче ЛЧ.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13754

      Dominator777 > bset 23 октября 2018, 17:56

      Сплюнь...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 октября 2018, 14:51

      Прикольно, но не осуществимо.

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 октября 2018, 14:49

      Уфа обратила внимание и вывела аналогию с тренерскими событиями в команде.

      0
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      Рейтинг: +3640

      Gek Dement 23 октября 2018, 14:18

      Я думаю это не шутка, а уже оформленное коммерческое предложение ;)

      6
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      Рейтинг: +1709

      Краса 23 октября 2018, 14:15

      Cебе пускай оставят это СОКРОВИЩЕ!

      4
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