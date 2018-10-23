«Уфа» пошутила на тему нового главного тренера «Спартака»

им не шутить надо а думать как спастись от вылета
Пресс-служба «Уфы» с юмором предположила, что нынешний главный тренер команды Сергей Томаров может возглавить «Спартак».
Уфимцы напомнили в твиттере, что два их последних тренера, Виктор Гончаренко и Сергей Семак, продолжили карьеру в российских топ-клубах. Первый возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, второй – «Зенит» этим летом.
Томаров руководит «Уфой» с июня 2018 года.
В понедельник «Спартак» уволил Массимо Карреру. Обязанности главного тренера команды на данный момент исполняет Рауль Рианчо.
23 октября 2018 г.