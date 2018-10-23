«Уфа» пошутила на тему нового главного тренера «Спартака»

Пресс-служба «Уфы» с юмором предположила, что нынешний главный тренер команды Сергей Томаров может возглавить «Спартак».

Уфимцы напомнили в твиттере, что два их последних тренера, Виктор Гончаренко и Сергей Семак, продолжили карьеру в российских топ-клубах. Первый возглавил ЦСКА в декабре 2016 года, второй – «Зенит» этим летом.

Томаров руководит «Уфой» с июня 2018 года.

В понедельник «Спартак» уволил Массимо Карреру. Обязанности главного тренера команды на данный момент исполняет Рауль Рианчо.